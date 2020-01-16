Пять признаков того, что вам нужна новая микроволновая печь

Из всех кухонных приборов микроволновая печь имеет самый короткий срок службы - всего около девяти лет. Плохая новость? Да, наверное. А вот хорошая новость заключается в том, что новую модель микроволновой печи можно приобрести за сравнительно небольшие деньги. Давайте разбираться, как определить, что вам пришло время менять микроволновую печь.

1. Вы слышите громкие звуки во время приготовления

Если в последнее время процесс приготовления или разогрева пищи сопровождается громким жужжанием или стуком, это ненормально. Для начала проверьте, на месте ли поддон. Возможно, он находится за пределами основания и служит виновником того, что посуда врезается в стенки микроволновой печи. Далее проверьте, не мешает ли движению поддона осевший на стенках жир или остатки пищи. Возможно, вам пора провести тщательную чистку микроволновой печи.

Если поддон двигается свободно и в пределах основания, проведите эксперимент: поместите в микроволновую печь на 10 секунд кружку с водой. Если вы все еще слышите нестандартные шумы, это может служить признаком неисправности магнетрона или высоковольтного конденсатора. В этом случае вам следует задуматься о приобретении новой микроволновой печи.

Кстати, в микроволновых печах NeoChef поворотный столик более устойчив по сравнению со стандартными печами, поскольку имеет сразу 6 опор. Это обеспечивает лучшую устойчивость, предотвращает проливание жидкости из емкости, стоящей на краю поворотного столика, и позволяет готовить без лишних хлопот.

2. Вы разогреваете обед целую вечность

Каждая микроволновая печь имеет разную мощность, а значит, разную скорость приготовления или разогрева пищи. Но если вы заметили, что стандартное время нагрева тарелки супа значительно увеличилось, это может говорить о том, что из строя начинает выходить магнетрон. Чтобы проверить, насколько хорошо (или не очень) ваша микроволновая печь работает, попробуйте еще раз провести эксперимент с кружкой – на этот раз нагревать кружку с водой нужно при максимальной мощности в течение двух минут. К тому времени, когда сработает зуммер, вода должна быть горячей и готовой к завариванию чая. Если это не так - ваша микроволновая печь находится не в лучшей форме. Кстати, приглядываясь к новой микроволновой печи, советуем обратить внимание на NeoChef. Компания LG предоставляет 10 лет гарантии на магнетрон этой микроволновой печи.

3. Вы чувствуете запах дыма или видите огонь

Дым, искры или огонь - самые верные признаки того, микроволновая печь вышла из строя. Если, конечно, вы не решили разогреть в ней пищу в металлической посуде. Если нагрев или приготовление пищи происходили в посуде для микроволновой печи, и вы соблюдали рецепт приготовления, то причинами поломки могут служить вышедшие из строя электрические компоненты. Их необходимо срочно заменить, а саму микроволновую печь отключить от электрической сети.

4. Вы заметили, что микроволновая печь периодически останавливается

Может показаться, что это незначительная проблема, ведь микроволновая печь продолжает работать, пусть и в таком режиме полу-функционирования. Но правда заключается в том, что такое функционирование микроволновой печи может быть связано с множеством проблем, в том числе и с такой значительной, как выход из строя трансформатора напряжения. Поэтому вместо того, чтобы нажимать кнопку, добавляя 30 секунд по нескольку раз, выберите себе новую микроволновую печь.

5. Вы не можете плотно закрыть дверцу

Микроволны в печи появляются только после того, как дверца полностью закрывается, и только в этом случае мы находимся под защитой от электромагнитного излучения. Поэтому, если дверца вашей микроволновой печи сломалась, треснула или не закрывается, вам придется заменить эту деталь или выбрать новую микроволновую печь.

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