"Планар" поставит лазерную установку для американской компании

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Планар" поставит установку лазерного устранения дефектов фотошаблонов ЭМ-5231 компании Photronics Inc. (США), сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства промышленности Олег Слепченко.

"ОАО "Планар" заключило договор с компанией MIC Corp (Taiwan) на поставку установки лазерного устранения дефектов фотошаблонов ЭМ-5231. В рамках контракта конечным пользователем установки является компания Photronics Inc. (США), являющаяся мировым лидером в производстве фотошаблонов для полупроводников и плоскопанельных дисплеев. Установка ЭМ-5231 будет запущена на заводе компании в г. Бойсе (штат Айдахо), имеющем производственную линию фотошаблонов технологического уровня до 14 нм", - рассказал пресс-секретарь.

Как отметили в министерстве, интеграция установки ЭМ-5231 в производственные мощности Photronics Inc. позволит ОАО "Планар" обеспечить продвижение оборудования для создания фотошаблонов в дальнее зарубежье, а также выйти на рынок США. В свою очередь, американская компания сможет укрепить свой парк производственного оборудования современной и надежной белорусской техникой.

В 2018 году ОАО "Планар" поставило предыдущее поколение установки ремонта фотошаблонов ЭМ-5141 на завод Photronics DNP Mask Corp.Xiamen (дочернее предприятие компании Photronics Inc. в г. Сямынь, КНР).

Photronics Inc. является мировым лидером в области проектирования, разработки и производства прецизионных фотошаблонов для полупроводников и микроэлектроники, а также плоских дисплеев. Компания основана в 1969 году в штате Коннектикут (США), имеет основные производства в городах Брукфилд (штат Коннектикут), Бойсе (штат Айдахо), Аллен (штат Техас). На сегодня Photronic Inc. управляет десятью производственными предприятиями, расположенными в США, Европе и Азии с общим количеством 1550 сотрудников.

ОАО "Планар" представляет собой научно-техническую организацию, специализирующуюся на производстве высококлассного оптико-механического оборудования для микроэлектроники, оборудования для подготовки кристаллов к сборке с использованием передовых технологий. Среди продуктов компании - научно-исследовательские работы и производство оборудования для изготовления фотошаблонов и полупроводниковых пластин на основе новейших оптических решений, специальные оптико-механические технологии, контрольно-измерительное оборудование, оптические компоненты, продукция машиностроения, различные устройства и услуги по аттестации в области электромагнитной совместимости.-0-