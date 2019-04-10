Платежная карта "МТС Деньги" представлена на "ТИБО-2019"

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеком-оператор МТС представил пластиковую карту, счет которой будет совмещен с балансом номера мобильного телефона. Проект презентован на выставке "ТИБО-2019" компанией МТС совместно с Банком Дабрабыт и Mastercard, передает корреспондент БЕЛТА.

С помощью карты "МТС Деньги" можно будет снимать наличные, оплачивать товары и услуги, в том числе в интернете, переводить деньги на другие карточки. Ее также можно подключить к сервису Samsung Pay: таким образом расчеты на кассе можно будет совершать прикосновением мобильного телефона к терминалу.

Держатель сможет отслеживать баланс карточки в режиме реального времени в приложении "МТС Деньги". Пополнить баланс карточки можно, перечислив деньги на номер телефона. Кроме того, совершая платежи, абонент получит кешбэк на услуги связи.

"Банк Дабрабыт выступил партнером уникального для Беларуси проекта, в котором карточка "привязана" не к счету в банке, а к балансу абонента сотовой сети. Мы помогли технически реализовать эту связь и будем обеспечивать проведение операций абонентов компании по карточке Mastercard "МТС Деньги", - рассказал директор департамента розничного бизнеса банка Денис Спариш.

Как отметил руководитель департамента маркетинга МТС Денис Терещенко, сегодня компания выполняет функции не только оператора связи, а активно развивается в области финансовых технологий, дополняя свой сервис новыми возможностями. Этот продукт - еще один шаг к созданию удобной цифровой экосистемы для абонентов. "Можно сказать, что МТС предлагает своим клиентам полноценный банковский продукт. Изюминка карты заключается в том, что деньги на счет можно перевести без комиссии, просто пополнив баланс номера телефона. Кроме того, расплачиваясь по карте, абоненты будут получать до 10% кешбэка на услуги связи. Мы ожидаем, что продукт заинтересует более 1 млн наших абонентов", - добавил он.

Как сообщили в компании, коммерческий запуск продукта ожидается в ближайшие месяцы. Карточку смогут оформить физлица - абоненты МТС. Владелец номера получит бесконтактный "пластик" Mastercard Gold. Неименная карточка будет выдаваться сроком на 3 года в 93 салонах связи телеком-оператора по всей стране, также ее можно заказать в приложении "МТС Деньги". Выпуск и обслуживание карточки будут бесплатными.-0-