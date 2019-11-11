Плавучий металл создали в США - видео

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из США создали новую технологию, которая позволяет добиться того, чтобы металл не тонул в воде, сообщает ACS Applied Materials and Interfaces.

В частности, исследователям удалось разработать новый способ обработки металла, который придает веществу гидрофобные свойства. Новые метод заключается в следующем: металл обрабатывают лазером, излучающий сверхкороткие импульсы. Они создают массу мельчайших пузырьков воздуха в материале. Благодаря этому предмет выталкивается из воды и остается на поверхности.

Принцип работы необычной технологии показали на видео. Один образец на кадрах сделан из обычного алюминия, второй обработали и придали ему гидрофобные свойства.

Создатели технологии рассказали, что обработанный металл легко всплывет, даже если сделать в нем отверстие, а использовать лазер можно для любого твердого вещества, чтобы придать ему "плавучие" свойства. Использовать технологию планируют в кораблестроении и при создании различных плавучих предметов. -0-