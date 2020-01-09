Появились беспилотники для полетов в пещерах

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженеры из австралийского стартапа Emesant представили новую систему слежения и картографии в режиме реального времени с помощью дронов. Теперь беспилотники могут совершать полеты в пещерах, сообщает Faina Idea.

Разработку снабдили GPS-навигации и системой анти-коллизионных сенсоров, которые помогут дронам облетать препятствия и хорошо ориентироваться в замкнутых пространствах.

Специалисты стартапа также разработали технологию Hovermap, позволяющую быстро и точно составлять на основе данных беспилотников полноценные 3D-карты подземных ландшафтов.

Разработка поможет спасателям находить заблудившихся в пещерах людей.

Предварительная стоимость стартапа - 2,5 млн долларов.-0-