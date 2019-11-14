Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Facebook Messenger

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбои в работе приложения Facebook Messenger отмечают 14 ноября в ряде стран мира, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Facebook Messenger наблюдаются с 12:41 по времени Восточного побережья США (20:41 минского)", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Великобритании, Польше, Дании, Португалии и Греции.

По данным сервиса, большая часть пользователей не могут получать сообщения (около 58%), около 25% не могут подключиться к сервису, 16% не могут войти в приложение.-0-