Правила полетов беспилотников предлагается разработать в Беларуси

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны, Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, Белорусская федерация беспилотной авиации выступают за разработку в Беларуси правил полетов беспилотников. Такая информация размещена в газете "Рэспублiка" , сообщает БЕЛТА.

Так, по мнению начальника управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Германа Александрова, следует созвать межведомственную рабочую группу с привлечением представителей заинтересованных госорганов, общественных организаций для создания эффективной системы регулирования, которая учитывала бы значительное число факторов, влияющих на безопасность. "В правилах использования воздушного пространства нужны соответствующие глава или раздел, - считает он. - Перед нами стоят две главные задачи: построение модели управления рисками и на основе этого - классификация аппаратов. Тогда создадим систему требований к операторам, которые используют различные классы БЛА. Ну а порядок организации массовых мероприятий лучше прописывать отдельно: очень высокая степень рисков, много нюансов".

В свою очередь заместитель председателя Белорусской федерации беспилотной авиации Глеб Бондарик рассказал, что БФБА разработала рекомендации по использованию малых беспилотных летательных аппаратов на массовых мероприятиях, в которых предложили назначать руководителя полетов. "В его обязанности входило бы проведение предполетных брифингов, проверка и получение согласований и разрешений, распределение между операторами высот и секторов для съемки. Рядом с оператором мБЛА обязательно должен находиться дистанционный наблюдатель, ведь оператор может отвлечься на настройки и потерять беспилотник из поля зрения", - пояснил он. Свои рекомендации федерация передала в МВД и Департамент по авиации Минтранса. МВД разработало внутреннюю инструкцию, по которой сотрудники могут проверять разрешения и задерживать нарушителей.

При этом эксперты выступают за то, чтобы правила в случае их разработки были максимально лояльны к полетам вне запретной зоны на высоте ниже 100 м в пределах прямой видимости с нанесенной на аппарат маркировкой. Для полетов выше и дальше необходимо пройти обучение, полагают специалисты. Оператору нужно давать заявку на использование воздушного пространства. Значит, речь идет о присвоении бортового номера. Сейчас это возможно только с получением сертификата эксплуатанта. Эксперты хотели бы узаконить для таких пользователей максимально льготный способ регистрации и присвоения бортового номера.

Сейчас использование беспилотников в Беларуси регламентируют указ №81 об использовании авиамоделей и постановление Совета Министров №636 о некоторых вопросах использования авиамоделей в Беларуси. Дрон можно запускать вне запретных зон, в пределах прямой видимости, не выше 100 м от поверхности земли или воды. Аппараты массой более полукилограмма подлежат обязательной маркировке. Аэросъемку нельзя проводить без согласования с Генштабом Вооруженных Сил.

В то же время подробных и четких правил, регламентирующих движение дронов в Беларуси, пока нет. Между тем, в этом году в Беларуси произошло два инцидента, связанных с БЛА. Так, в августе над акваторией Заславского водохранилища беспилотник опасно сблизился с "Боингом" компании "Белавиа", заходившим на посадку, а в сентябре на фестивале Lidbeer в Лиде на минимальном расстоянии разминулись дрон и вертолет Ми-2, на борту которого гости любовались праздником с воздуха. Установить виновника инцидента, когда беспилотник пролетел в опасной близости от пассажирского лайнера, пока не удалось. Что касается случая в Лиде, то БФБА провела внутреннее расследование. Человек, выложивший видео в интернет, отрицает, что дроном управлял он. Заявления со стороны пилота не поступало.-0-