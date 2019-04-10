10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Беларуси участвует в российском эксперименте по подготовке к высадке людей на Луну. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси Петр Витязь, передает корреспондент БЕЛТА.

Во всем мире идет большая работа по изучению дальнего космоса, прежде всего освоению Луны, Марса, построению станций на Луне, сказал ученый. "Это направление развивается не только за рубежом, но и в России. И мы участвуем. Сейчас в России идет хороший эксперимент по подготовке людей к высадке на Луну. И там участвует представитель Беларуси. Все проходит на Земле, но в условиях лунной поверхности: проводятся длительные эксперименты по выживанию, управлению этим процессом, что является интересным с точки зрения жизни человека в этих условиях - медицинской, технической и технологической. Многие вопросы там будут решаться", - отметил академик.

Фото НАН РБ

Петр Витязь напомнил, что в прошлом году в Беларуси прошло масштабное событие - Международный космический конгресс. Это очень важное достижение. Приехало много космонавтов, которые высказывали свое видение развития космических технологий, в том числе обсуждались перспективы дальнейшего освоения космоса.-0-