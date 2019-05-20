Приложение для ЖКХ признано лучшим на хакатоне EPAM и госорганов

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приложение для сферы жилищно-коммунального хозяйства победило на хакатоне социально значимых проектов EPAM Engineering Jam, организованном 18-19 мая совместно с Парком высоких технологий, Минсвязи и другими белорусскими госорганами, сообщили БЕЛТА в EPAM.

Победившую разработку можно назвать "Uber для ЖКХ" - она предоставляет возможность вызвать сантехника, электрика или другого мастера в удобное для заказчика время через приложение. С его помощью также можно получить актуальные контактные данные всех организаций, обслуживающих конкретный дом, увидеть, когда будет капремонт.

Второе место у команды, которая разрабатывала систему регулирования воздуха для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом, она может быть использована МЧС, третье - у разработчиков экологической карты Минска.

Независимо от занятого места все участники смогут продолжить работу над своими решениями совместно с госорганами или выступить в роли консультантов. Наработки будут безвозмездно переданы в заинтересованные госорганы.

Первый EPAM Engineering Jam прошел в ноябре 2018 года. Тогда команды реализовали идеи для ГАИ, "Белавиа", НАН и Офиса по правам людей с инвалидностью.-0-