Приложение с маршрутами по достопримечательностям Минска предложат гостям II Европейских игр

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристическая инфраструктура Минска должна быть готова достойно встретить гостей II Европейских игр, к знаковому спортивному событию разрабатывается программный продукт, где будут представлены достопримечательности и интересные для туристов места как в Минске, так в целом по стране. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время выездного заседания Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Игоря Петришенко, мобильное приложение позволит болельщикам и туристам спланировать экскурсионный маршрут. "Создается программный продукт, воспользовавшись которым иностранец через мобильный телефон сможет посмотреть, где и что можно посетить не только в Минске, но и в окрестностях города, в целом по республике", - отметил вице-премьер.

В приложении будут обозначены исторические места, театры, музеи и проводимые ими мероприятия, другие объекты туристической инфраструктуры. Через него можно будет узнать и программу выступлений музыкальных коллективов, организацию транспортного обслуживания.

Сегодня участники заседания посетили туристические объекты Верхнего города, ознакомились с системой пространственного ориентирования в столице. "Мы должны достойно подготовить город к приему гостей, чтобы им хотелось приехать еще раз с друзьями, родственниками, семьей", - сказал Игорь Петришенко.

Он сообщил также, что в межведомственном совете создаются подгруппы, за которыми закрепляются определенные виды туризма (медицинский, промышленный, экологический, гастрономический и др.). Задача подгрупп - совместно с Минспорта комплексно проработать вопросы развития каждого из этих видов. "У нас есть что показать гостям", - добавил Игорь Петришенко.

На заседании Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму кроме подготовки туристической инфраструктуры Минска к II Европейским играм рассматривались концептуальные подходы по изменению закона "О туризме".-0-