Проект резидента ПВТ стал частью крупной социальной сети Pinterest

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резидент Парка высоких технологий Vochi вошел в экосистему крупной социальной сети с фотохостингом Pinterest, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ПВТ.

"Сегодня у Pinterest почти 500 млн активных пользователей в месяц. В течение последнего года сервис активно развивает видеонаправление - предлагает авторам поддержку за создание собственного контента, а также выпускает его сам. Основатели белорусского AI-стартапа Vochi подчеркивают, что их технология в области интеллектуальной мобильной видеообработки уникальна. Таким образом, сделка поможет соцсети Pinterest окончательно сместить фокус с изображений на видео", - говорится в сообщении.

В основе приложения Vochi лежат две сверточные нейросети для сегментации объектов на видео и фотографиях. Vochi также разработали специальный механизм рендеринга для видеоэффектов, позволяющий мгновенно применять их в разрешении 4К на мобильных устройствах. По словам команды, он работает очень быстро и без потери качества.

Как отметил основатель стратапа Илья Лесун, Vochi остается отдельным продуктом. "Мы никуда не исчезнем. Благодаря Pinterest команда получила огромный потенциал для развития, и мы продолжим делать видеоредактор. С сегодняшнего дня мы полностью отключаем монетизацию - приложение становится бесплатным", - заявил он.

За два года с момента основания резидент ПВТ Vochi привлек около $4 млн инвестиций. Среди инвесторов - Angelsdeck, A.Partners, TA Ventures, Kolos VC, Startup Wise Guys, Flyer One Ventures, а также топ-менеджеры сервисов Verv и Bolt.

ООО "Вочи" - резидент Парка высоких технологий с 2019 года. Выпускает одноименный продукт - мобильное приложение, которое с помощью искусственного интеллекта распознает любые объекты на фото и видео и накладывает на них спецэффекты. Количество пользователей приложения достигает 500 тыс.-0-