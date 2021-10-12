Программно-аппаратный комплекс и биопрепараты: НАН представит на Energy Expo более 50 разработок

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 разработок представят организации Национальной академии наук Беларуси на международной специализированной выставке "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" (Energy Expo), которая пройдет с 12 по 15 октября в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Как отметили в пресс-службе, сегодня одна из приоритетных задач биотехнологии - создание биоразлагаемых материалов для решения глобальной проблемы загрязнения окружающей среды. Институт микробиологии НАН Беларуси представит на выставке технологию синтеза молочной кислоты для получения биоразлагаемых полимерных материалов. Технология получения биоразлагемого полимера - полилактида основана на ферментации сахаросодержащего сырья с получением стереоизомеров молочной кислоты. Ученые института продемонстрируют также биопрепараты для очистки коммунально-бытовых сточных вод, биоактиваторы для очистных сооружений любого типа, микробные препараты для очистки водных растворов от ксилола и толуола.

РУП "Научно-технологический парк "БелБиоград" НАН Беларуси" продемонстрирует органоминеральное удобрение (препарат, позволяющий восстанавливать плодородный слой земли), а также кормовые добавки расширенного спектра действия.

Ученые Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси представят оригинальную разработку - ионообменные удобрительные среды для лесного и сельского хозяйства. "Они превосходят отечественные и мировые стандарты, предъявляемые к корнеобитаемым средам, так как характеризуются высокой окупаемостью за счет многоразового использования без изменения продукционных свойств, содержат оптимальный набор макро- и микроэлементов, позволяют длительный срок выращивать растения без дополнительного внесения элементов питания. Могут быть использованы для выращивания рассады овощных и цветочных культур, использования в малообъемных технологиях защищенного грунта, в замкнутых системах жизнеобеспечения", - рассказали в пресс-службе.

Институт энергетики НАН Беларуси продемонстрирует программно-аппаратный комплекс в виде беспроводной одноуровневой системы сбора, учета, обработки и передачи информации о потреблении энергоресурсов (АСКУЭР) на основе SMART-счетчика. Его преимущества - реагирование на несанкционированное подключение, принудительное дистанционное отключение, возможность построения одноуровневой системы АСКУЭ с передачей информации по сети GSM, в том числе оперативное управление.

XХV Белорусский энергетический и экологический форум пройдет в Минске 12-15 октября в Футбольном манеже. Он включает международные специализированные выставки "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро", Oil&Gas Technologies, "Атомэкспо-Беларусь", "ЭкспоСвет", "Водные и воздушные технологии", "ЭкспоГород" и XXV Белорусский энергетический и экологический конгресс. Цель проведения форума - смотр современных достижений науки, техники и технологий в сфере энергетики, энергосбережения, автоматизации, электроники, защиты окружающей среды.-0-