Программно-аппаратный комплекс и биопрепараты: НАН представит на Energy Expo более 50 разработок

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 12 октября 2021
Минск Ясно +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:34 У минчанина изъяли 850 г мефедрона Происшествия
11:33 Санврач: в Беларуси прорабатывается введение ответственности за нарушение противоэпидемических мер Общество
11:29 В Украине две области объявили ЧС из-за отсутствия поставок газа В мире
11:26 КГК Гомельской области в сентябре выявил завышение цен на социально значимые товары в 10 магазинах Регионы
11:25 До +13°С ожидается в Беларуси 13 октября Общество
11:21 Принципы госполитики в образовании дополнят инклюзией и обязательным общим средним образованием Общество
11:19 "Белы птах": концерт-посвящение Анатолию Кашталапову состоится в Белгосфилармонии 3 ноября Афиша
11:08 Мужчина утонул в мелиоративном канале под Брестом Происшествия
11:07 Судно с мигрантами затонуло у побережья Колумбии В мире
11:05 Журналисты украинских СМИ проводят акцию протеста в день саммита Украина - ЕС В мире
10:59 Информпродукция еще нескольких Telegram-каналов признана экстремистской Происшествия
10:57 Витебчанка лишилась почти Br27 тыс. после общения с лжесотрудниками банка Происшествия
10:52 Более 3,6 млн электронных билетов на поезда БЖД продано за январь-сентябрь Экономика
10:44 Программно-аппаратный комплекс и биопрепараты: НАН представит на Energy Expo более 50 разработок Технологии
10:42 Специалисты пожарной службы Нигерии повышают квалификацию в университете МЧС Общество
10:40 "О том, что дорого и свято": музыкальная программа ко Дню матери пройдет в Лошицкой усадьбе Культура
10:40 Около 900 военнослужащих задействованы в учении на Обуз-Лесновском полигоне Общество
10:38 Лукашенко назвал главное требование к системе образования Президент
10:35 При пожаре в Могилевском районе повреждены 11 строительных бытовок Происшествия
10:35 "Это сродни принятию новой Конституции". У Лукашенко обсуждают корректировку Кодекса об образовании Президент
10:32 МИД: требование США о закрытии генконсульства Беларуси на деле демонстрирует их заявления о "поддержке" и "заботе" Политика
10:31 ГПК: пункты на границе с ЕС продолжают частично выполнять договоренности по пропуску большегрузов Общество
10:24 ФОТОФАКТ: Сокровищница высокогорной флоры и фауны на юго-западе Китая В мире
10:20 Экспозицию "Вальтер Вихманн: Беларусь 1941" презентовали в музее ВОВ Культура
10:15 Под Быховом задержаны наркокурьеры: изъято около 200 г психотропа Происшествия
10:12 В Новогрудке ко Дню матери откроют музейную комнату женской славы региона Регионы
10:09 Около половины хулиганств в Гродненской области связаны с повреждением машин Происшествия
10:04 В Витебской области в 12 сельхозорганизациях ликвидируют непригодные пестициды по проекту международной техпомощи Регионы
10:01 В Бешенковичском районе пенсионерка спасла соседа из горящего дома Происшествия
09:54 Генсек ООН: в Афганистане наступил переломный момент В мире
Все новости
Все новости
Технологии
12 октября 2021, 10:44

Программно-аппаратный комплекс и биопрепараты: НАН представит на Energy Expo более 50 разработок

Фото из архива
Фото из архива

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 разработок представят организации Национальной академии наук Беларуси на международной специализированной выставке "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" (Energy Expo), которая пройдет с 12 по 15 октября в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Как отметили в пресс-службе, сегодня одна из приоритетных задач биотехнологии - создание биоразлагаемых материалов для решения глобальной проблемы загрязнения окружающей среды. Институт микробиологии НАН Беларуси представит на выставке технологию синтеза молочной кислоты для получения биоразлагаемых полимерных материалов. Технология получения биоразлагемого полимера - полилактида основана на ферментации сахаросодержащего сырья с получением стереоизомеров молочной кислоты. Ученые института продемонстрируют также биопрепараты для очистки коммунально-бытовых сточных вод, биоактиваторы для очистных сооружений любого типа, микробные препараты для очистки водных растворов от ксилола и толуола.

РУП "Научно-технологический парк "БелБиоград" НАН Беларуси" продемонстрирует органоминеральное удобрение (препарат, позволяющий восстанавливать плодородный слой земли), а также кормовые добавки расширенного спектра действия.

Ученые Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси представят оригинальную разработку - ионообменные удобрительные среды для лесного и сельского хозяйства. "Они превосходят отечественные и мировые стандарты, предъявляемые к корнеобитаемым средам, так как характеризуются высокой окупаемостью за счет многоразового использования без изменения продукционных свойств, содержат оптимальный набор макро- и микроэлементов, позволяют длительный срок выращивать растения без дополнительного внесения элементов питания. Могут быть использованы для выращивания рассады овощных и цветочных культур, использования в малообъемных технологиях защищенного грунта, в замкнутых системах жизнеобеспечения", - рассказали в пресс-службе.

Институт энергетики НАН Беларуси продемонстрирует программно-аппаратный комплекс в виде беспроводной одноуровневой системы сбора, учета, обработки и передачи информации о потреблении энергоресурсов (АСКУЭР) на основе SMART-счетчика. Его преимущества - реагирование на несанкционированное подключение, принудительное дистанционное отключение, возможность построения одноуровневой системы АСКУЭ с передачей информации по сети GSM, в том числе оперативное управление.

XХV Белорусский энергетический и экологический форум пройдет в Минске 12-15 октября в Футбольном манеже. Он включает международные специализированные выставки "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро", Oil&Gas Technologies, "Атомэкспо-Беларусь", "ЭкспоСвет", "Водные и воздушные технологии", "ЭкспоГород" и XXV Белорусский энергетический и экологический конгресс. Цель проведения форума - смотр современных достижений науки, техники и технологий в сфере энергетики, энергосбережения, автоматизации, электроники, защиты окружающей среды.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Национальная академия наук разработки
Новости рубрики Технологии
Фото из архива Виртуальные туры разработают для заказников "Налибокский", "Озеры" и "Освейский"
Фото из архива В работе Instagram произошел сбой
Фото из архива В Сингапуре создали прибор для выявления коронавируса в воздухе
Фото cyol.com Китайский подводный робот завершил экспедицию по исследованию морского дна в Арктике
Фото Reuters Глава Минюста ФРГ призвала к ужесточению регулирования деятельности Facebook
Фото СИНЬХУА Мировой рекорд по времени полета дрона установлен в Китае
Главное
Александр Лукашенко "Это сродни принятию новой Конституции". У Лукашенко обсуждают корректировку Кодекса об образовании
Лукашенко назвал главное требование к системе образования
Принципы госполитики в образовании дополнят инклюзией и обязательным общим средним образованием
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1943 пациента с COVID-19, выписаны 1135
Топ-новости
МИД: требование США о закрытии генконсульства Беларуси на деле демонстрирует их заявления о "поддержке" и "заботе"
ГПК: пункты на границе с ЕС продолжают частично выполнять договоренности по пропуску большегрузов
Новые лидеры строительной отрасли с потенциалом локомотива
Программно-аппаратный комплекс и биопрепараты: НАН представит на Energy Expo более 50 разработок
Дзермант: США ищут нарушения прав человека в мире, но замалчивают дичайшие случаи у себя в стране
Около 900 военнослужащих задействованы в учении на Обуз-Лесновском полигоне
За сентябрь проиндексирована МЗП и два вида денежных доходов - Минтруда
Более 3,6 млн электронных билетов на поезда БЖД продано за январь-сентябрь
Доктор меднаук рекомендовала беременным вакцинироваться от COVID-19
Ограничения на посещение лесов действуют в 10 районах Беларуси
Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-августе вырос более чем на 10%
ГПК рассчитывает, что польская сторона вернется к исполнению обязательств по беженцам
Лебедев: проект "100 идей для СНГ" является площадкой для поиска единомышленников и партнеров
Правоохранители изъяли более 9,3 тыс. боеприпасов и 520 единиц оружия во время акции "Арсенал"
Самая богатая женщина: мама 13 детей из Брестской области о семье и отношении к жизни
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Неделя матери в Беларуси Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.