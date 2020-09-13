Прототип корабля для полетов на Марс испытают на высоте 18 км

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания SpaceX готовит к испытательному полету на высоту более 18 км прототип космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс, сообщает ТАСС со ссылкой на twitter-аккаунт предпринимателя Илона Маска.

Корабль будет готов приблизительно через неделю, сообщил Маск. По его словам, специалисты SpaceX проведут несколько огневых испытаний прототипа корабля, после чего будет осуществлен тестовый полет на высоту около 18 км и возвращение его на Землю. Предприниматель подчеркнул, что "гарантирует захватывающее зрелище". Он также поблагодарил за поддержку жителей ближайших к испытательному полигону в районе Бока-Чика в Техасе населенных пунктов.

В начале сентября SpaceX провела очередные летные испытания прототипа корабля Starship на полигоне в районе Бока-Чика. Корабль модификации SN6 поднялся на высоту 45,7 м и совершил плавную посадку на асфальтированную площадку, расположенную рядом со стартовым столом.

В мае прототип корабля Starship взорвался во время испытаний. Схожими взрывами заканчивались тесты корабля в апреле, в феврале этого года, а также в ноябре прошлого года. В начале августа прототип космического корабля совершил первый успешный полет, поднявшись на высоту 150 м.-0-