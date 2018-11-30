Пункты спутниковой системы точного позиционирования нанесены на публичную кадастровую карту Беларуси

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На публичную кадастровую карту Беларуси нанесены пункты спутниковой системы точного позиционирования (ССТП), сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении геоинформационных систем Национального кадастрового агентства (НКА) Госкомимущества.
"Пункты спутниковой системы размещены равномерно по всей территории Беларуси, их координаты определены с точностью до сантиметра. Эти данные используются для определения на местности границ земельных участков, межевых знаков и поворотных точек границ городской черты. ССТП необходима для ведения земельного, градостроительного, лесного, водного кадастров, планирования территорий, проектно-изыскательских работ в строительстве, исполнительных съемок", - рассказали в управлении.
В настоящее время в системе действует 98 пунктов. Они нанесены на публичную кадастровую карту Беларуси (www.map.nca.by) - интерактивный электронный ресурс, разработчиком и оператором которого является НКА Госкомимущества. Информацию о ССТП Беларуси и расположении пунктов системы предоставило ГП "Белгеодезия". Она будет интересна и полезна в первую очередь организациям, оказывающим геодезические, картографические, навигационные и землеустроительные услуги.-0-
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