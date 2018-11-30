ПВТ утвердил правила работы резидентов с криптовалютами

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдательный совет Парка высоких технологий утвердил регламенты в отношении деятельности резидентов ПВТ с цифровыми знаками (токенами), сообщили корреспонденту БЕЛТА в ПВТ.

В декабре 2017 года в Беларуси был принят декрет №8 "О развитии цифровой экономики". Декретом прописывалась возможность для международных проектов работать в понятном правовом криптовалютном поле. Теперь для реализации положений декрета принят пакет документов, регулирующих деятельность резидентов ПВТ с цифровыми валютами.

Администрация ПВТ вместе с госорганами с привлечением международных экспертов в области права, финансов, технологий блокчейна разработала регламенты по регистрации в качестве резидентов парка компаний, планирующих работать с криптовалютами и иными токенами, а также документы, регламентирующие их деятельность. Для работы криптосферы Беларусь предоставила полноценное правовое поле.-0-