Разработан рюкзак, который поможет слабовидящим ориентироваться в пространстве

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Intel разработала устройство, с помощью которого слабовидящие могут получать информацию о препятствиях, пешеходных переходах, бордюрах, дорожных знаках и других конструкциях. Таким образом перемещение станет куда более комфортным. Такую информацию сообщает МИР 24.

В набор входят жилет, небольшая поясная сумка и рюкзак. За тремя отверстиями в жилете скрывается камера, которая, считывая окружающую среду, передает данные в вычислительный модуль.

Искусственный интеллект анализирует всю информацию, после чего отправляет своему пользователю подсказки в формате "впереди ветка дерева" или "навстречу движется пешеход".

Разработчики предусмотрели возможность обращения к программе голосом. Однако устройство не предполагает дальние поездки. Батарейки хватит всего на восемь часов.