Разработки двух резидентов ПВТ вошли в число самых инновационных на выставке в Лас-Вегасе

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два резидента Парка высоких технологий - белорусские стартапы Teslasuit и Flo - стали лауреатами Innovation Awards на крупнейшей технологической выставке CES 2019 в Лас-Вегасе, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

Умный костюм Teslasuit победил в категории виртуальной и дополненной реальности. Сервис мониторинга женского здоровья Flo выиграл в номинации "Программное обеспечение и мобильные приложения".

"Мы очень счастливы и рады получить такое признание. CES - одно из самых ярких профессиональных мероприятий, которое объединяет лучшие умы и идеи технологической индустрии", - отметил генеральный директор Flo Дмитрий Гурский.

CES является крупнейшей выставкой потребительской электроники. В этом году среди вызвавших интерес посетителей разработок - роботы, электротранспорт, умные телевизоры, возможности 5G. Выставка продлится по 11 января.-0-