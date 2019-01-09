Разработки двух резидентов ПВТ вошли в число самых инновационных на выставке в Лас-Вегасе

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два резидента Парка высоких технологий - белорусские стартапы Teslasuit и Flo - стали лауреатами Innovation Awards на крупнейшей технологической выставке CES 2019 в Лас-Вегасе, сообщили БЕЛТА в ПВТ.
Умный костюм Teslasuit победил в категории виртуальной и дополненной реальности. Сервис мониторинга женского здоровья Flo выиграл в номинации "Программное обеспечение и мобильные приложения".
"Мы очень счастливы и рады получить такое признание. CES - одно из самых ярких профессиональных мероприятий, которое объединяет лучшие умы и идеи технологической индустрии", - отметил генеральный директор Flo Дмитрий Гурский.
CES является крупнейшей выставкой потребительской электроники. В этом году среди вызвавших интерес посетителей разработок - роботы, электротранспорт, умные телевизоры, возможности 5G. Выставка продлится по 11 января.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4718 BYN
|2.469 BYN
|2.475 BYN
|USD
|2.1569 BYN
|2.156 BYN
|2.162 BYN
|RUB
|3.2166 BYN
|3.207 BYN
|3.22 BYN