РЕПОРТАЖ: Что им стоит робота построить - как обучают детей технологиям в гомельском "Иннопарке"

Для миллионов советских детей одним из любимых роботов был белокурый Вертер из "Гостьи из будущего". От его раскатистого "ха-ха-ха" сердца юных поклонников 5-серийного телефильма таяли, как сливочный пломбир. Его шаркающая походка казалась не менее завораживающей, чем лунная - от Майкла Джексона. Но прошло чуть более трех десятилетий и металлический голос романтика Вертера больше не впечатляет школьников. "И какой же это робот?!" - разбивают вдребезги дети из 2020-х восхищения советской ребятни. Современным мальчишкам и девчонкам под силу создать своих собственных роботов - не просто придумать, но и собрать, запрограммировать, заставить выполнять самые различные команды и действия. В этом убедились корреспонденты БЕЛТА, побывав в "Иннопарке" при Гомельском областном центре технического творчества детей и молодежи.

"Играй, учись, исследуй"

Главное правило этого центра интеллектуального досуга - "Играй, учись, исследуй". Его с интересом в настоящее время выполняют почти 300 детей.

"Идея создания "Иннопарка" родилась в 2015 году. Она была подсказана веяниями времени. На тот момент в центре технического творчества обучали судо- и авиамоделированию, радиоэлектронике, информатике. Но мы понимали: нужны новые направления", - рассказывает историю директор областного центра технического творчества детей и молодежи Наталья Олейник.

Руководитель вспоминает, что на тот момент из всех кружков самым востребованным была электроника.

"Мы много общались с детьми, скрупулезно анализировали мировой опыт, чтобы иметь полную картину об интересах ребят. Стало очевидным: нужно развивать IT и набирающую популярность робототехнику. Так появилась мысль создать детский центр научных открытий - современный, востребованный, образовательный. И с таким прицелом, чтобы в нем могли заниматься в том числе малыши", - поясняет директор.

Кулибины XXI века

Первым объединением "Иннопарка" стал "Кулибинград".

"Здесь закладываются основы конструкторского мышления. Маленькие исследователи получают первые знания и навыки по электронике. Ребята знакомятся с элементарными физическими процессами, альтернативной энергетикой", - встречает нас в лаборатории заместитель директора, педагог Алексей Ходоскин.

Помогают детям электронные конструкторы. "Специально для "Кулибинграда" была написана образовательная программа, закуплено оборудование, на занятиях используем специальное авторское пособие", - подчеркивает Наталья Олейник.

Резисторы, коммутирующие устройства, ветряные двигатели и даже детекторы лжи - благодаря занятиям юные кулибины уже в 6-9 лет имеют понятие и могут объяснить, как работают сложные механизмы.

С удовольствием в "Кулибинград" приходит Дамир Соловей. Он уже научился измерять вольты, собирать электрический вентилятор, управляемый светом. "Пока это мое хобби, которое, возможно, пригодится и в жизни", - делится мальчик.

От мечты до серьезных разработок

Важным шагом становления "Иннопарка" стало развитие IT-направления и робототехники. "На тот момент у нас не было профильных специалистов. Пригласить кого-то из IT-компании в систему дополнительного образования тоже не представлялось возможным - в том числе из-за несоизмеримости зарплат", - поясняет Наталья Олейник.

За помощью решили обратиться в Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины, попросили направить на практику студентов. "Таким образом у нас появилась креативная группа ребят. Некоторые из них пришли затем в центр на работу молодыми специалистами. Это и позволило открыть новые кружки", - подчеркивает руководитель. Закупить специальные конструкторы помогли республиканские фонды.

Сейчас "Робототехника" в "Иннопарке" представлена на трех уровнях - от подготовительного до продвинутого.

Малыши постигают ее в игровой форме. Основная цель - увлечь конструированием, инженерной мыслью.

"Здесь самые простые Lego-наборы плюс программное обеспечение. Но на этом начальном уровне мы уже видим, как у детей проявляется неподдельный интерес и желание что-то конструировать", - отрывается на короткий комментарий перед началом занятия преподаватель Дмитрий Галезник.

В это время за рабочие столы рассаживаются его ученики.

Пятилетнего Диму Ермоленко в центр привела бабушка. "Внук ходит сюда с большим удовольствием. К занятиям готовится уже с вечера. Каждый раз его ждут здесь новые открытия, впечатления и, конечно же, полезные знания", - дает свою оценку Ольга Ермоленко.

Несмотря на столь нежный возраст, парень уже сконструировал не самую простую машину, под нее написал программу. "Мне нравится конструировать. Хочу создавать роботов, которые были бы полезны людям", - мечтает Дима.

Воплощать такие мечты помогают уже на следующих уровнях обучения робототехнике.

"После красивой картинки с Lego-конструкторами на начальном этапе уже идет более сложная ступень, начинается алгоритмизация процессов выполнения задач", - объясняет преподаватель уровня EV3 Денис Лепшей.

По его словам, на втором этапе бывает отток детей. Но ребята, которые остаются, в последующем уже выходят на соревновательный уровень и осознанно хотят связать свою жизнь со стезей робототехники.

"Многие дети горят желанием создать что-то свое, чтобы показать в том числе и свой потенциал - родителям, друзьям. Когда они начинают создание механизмов, узлов, смотрят, как работают передачи, коммутационный блок, то втягиваются в это все больше", - делится наблюдением Денис Лепшей.

Преподаватель настраивает учеников на тему, в которой предстоит разобраться. На занятии речь пойдет о математических блоках. Задача - собрать довольно простую модель, которая ездит только вперед-назад.

"На робототехнике идет постоянная смена деятельности. Дети собирают конструктор за столом, пишут программы, тестируют. Это непрерывный исследовательский процесс. И важно не бояться не получить результат сразу. Он обязательно будет, но это потребует определенных усилий", - убежден Денис Лепшей.

В правоте слов педагога убеждает Ваня Бадраков. Ему восемь. Робототехникой мальчик занимается три года. "Интересно и программировать, и собирать роботов", - признается юный конструктор. В его списке достижений - участие в создании манипулятора. "Это рука, которая может брать грузы и перетаскивать их в стороны, поднимать или опускать. Ее можно использовать на производстве, складах", - скромно описывает мальчик возможности механизма.

Еще более серьезная работа идет на продвинутом этапе. "На нем занимаются мотивированные дети. Для обучения мы используем платформу Arduino. На этом уровне ребенок овладевает дополнительно такими компетенциями, как 3D-моделирование, прототипирование. "Это позволяет ребенку не просто запрограммировать, сделать "мозг" своего робота, но и создать корпус, распечатать его на 3D-принтере", - поясняет Наталья Олейник.

С пользой для дела

По словам директора, ребята-робототехники - постоянные участники многих конкурсов. "Очень высокие результаты у наших робототехников на республиканском конкурсе научно-технического творчества учащейся молодежи "ТехноИнтеллект", конкурсе учащихся Союзного государства "Таланты XXI века", - не скрывает гордости за воспитанников руководитель.

Сразу две разработки гомельских юных конструкторов стали участниками проекта "Роботизация производства" - это рука-манипулятор и беспилотный летательный аппарат.

Наталья Олейник обращает внимание: все проекты практической направленности. "Мы не навязываем детям свои пожелания или идеи. Наши педагоги убеждены: проект будет успешным только тогда, когда ребенок реализует свою мечту", - добавляет директор.

Свои наработки ребята из "Иннопарка" затем успешно используют в деле. "Например, если это ветряк, то он уже установлен и вырабатывает энергию. Если это инкубатор, то в нем выводятся птенцы. Весы для пасечника помогают пчеловоду. Создатель мощной вспышки для фотоаппарата активно пользуется ею сейчас при съемке", - перечисляет Наталья Олейник.

Успехами, разработками радуют и ребята, которые занимаются по IT-направлению.

"Мне интересно работать над играми. Уже создал не одну. Есть стрелялка, змейка, игра-арканоид и другие. Занятия дают мне и полезные знания, и здесь просто интересно", - признается Никита Богумилов. И хоть до окончания школы ему еще далеко (парень окончил шестой класс), в профессиональном будущем он видит себя в сфере информационных технологий. И потому основной упор делает на изучение английского, математики, информатики.

К новым горизонтам

"Важная составляющая в системе дополнительного образования - методическая. Специалисты нашего центра являются новаторами в методической работе. Два года назад наш педагог Виктория Макеенко разработала учебно-методический комплекс по научно-техническому творчеству и детское пособие с дополненной реальностью. Работа была оценена на республиканской выставке методической литературы и получила диплом первой степени. Но важнее диплома тот факт, что эта разработка не легла на полку, а внедрена в образовательный процесс", - обращает внимание Наталья Олейник. По ее словам, в штате "Иннопарка" сегодня 10 педагогов - креативных, ищущих, готовых создавать интересные проекты.

"Благодаря заинтересованности и коллектива, и детей каждый год мы открываем в центре новые направления. Так, в 2020-2021 учебном году появились курсы по разработке компьютерных игр. С сентября стартует областная онлайн-школа IQ UP. В ней смогут обучаться ребята из самых отдаленных уголков Гомельской области, а также педагоги. И уже с первых дней открытия набора мы получаем много заявок", - констатирует директор.

Постоянно обновляется и материально-техническая база. "Буквально через месяц у нас появится еще один компьютерный класс с самыми мощными системами, которые поддерживают мощные программы", - делится планами руководитель.

В эти дни Гомельский областной центр технического творчества детей и молодежи готовится и к еще одному очень важному событию - переезду в здание технопарка "Коралл" на ул.Лепешинского. "Ребята, которые у нас занимаются, намерены связать свою жизнь с технологиями. В технопарке, где базируются IT-компании, у наших воспитанников будет возможность в процессе обучения уже общаться с настоящими профессионалами. Мы будем максимально стараться организовать сотрудничество с компаниями-резидентами", - очерчивает перспективу Наталья Олейник.

Есть также планы организовать для ребят, которые уже достигли результатов, успехов, практику в компаниях-резидентах. "По сути "Иннопарк" станет инкубатором технопарка. А для детей это будет уникальный шанс показать себя, получить ценный опыт и, возможно, найти будущего работодателя", - убеждена руководитель.

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-