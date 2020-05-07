Резидент ПВТ помог медикам быстрее получать результаты тестов на COVID-19

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резидент Парка высоких технологий "Айбион Технолоджиз" разработал программное обеспечение для учета и систематизации информации о пациентах с COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПВТ.

Решение было создано при участии врачей Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова.

"Новая система обладает простым интерфейсом и позволяет регистрировать исходную информацию о пациенте, вносить результаты тестирования при их поступлении, проводить статистический анализ сводных данных, а также автоматически сформировать отчет. При этом программный продукт помог значительно снизить нагрузку на персонал РНПЦ: повысилось качество диагностики, упростился обмен информацией между медучреждениями, а врачи перестали тратить время на подготовку статистики. Внедрение системы от медтех-стартапа ускорило получение результатов тестов на COVID-19 на 25%", - рассказали в ПВТ.

Программное обеспечение, а также все необходимое оборудование передано РНПЦ на безвозмездной основе. Сейчас система внедряется в Городском клиническом кожно-венерологическом диспансере. На очереди - еще три лаборатории.-0-