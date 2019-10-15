Резидент ПВТ представил систему мониторинга инфраструктуры дронами

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резидент Парка высоких технологий IBA Group представил систему мониторинга состояния инфраструктуры с использованием компьютерного зрения, машинного обучения и дронов, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

Предусмотрена двухэтапная работа системы. Сначала в воздух поднимаются дроны, которые ведут видеосъемку, а затем отснятый видеоматериал анализируется в автоматическом режиме. Главная задача - найти дефекты как на опорах, так вдоль самих линий.

В настоящее время разработка тестируется на объектах электроэнергетической инфраструктуры (опоры, провода, изоляторы кабеля). В зоне внимания находятся и близлежащие к линиям электропередачи строения, деревья. Также систему можно использовать для мониторинга трубопроводов, зданий, железнодорожной инфраструктуры и других сфер.

"Компьютер проведет этот анализ намного быстрее, чем если бы все видео отсматривал человек. Машинное обучение используется для решения нескольких задач: корректное определение объектов анализа, дополнительная обработка, помогающая "отделить" анализируемый объект от окружающей среды (например, выделить металлическую опору среди деревьев), выявление самих дефектов (ржавчины или разрушения бетонных опор)", - отметил менеджер ML&AI продуктов IBA Group Николай Власов.

Международный холдинг IBA Group занимается разработкой ПО более 25 лет. В центрах работает более 2 тыс. 600 человек. IBA Group реализует проекты в более чем 40 странах Европы, Азии, Африке, Северной̆ Америке, Австралии и Океании. Среди заказчиков - Национальный банк, министерства и ведомства Беларуси, крупнейшие предприятия нефтегазовой сферы, энергетики и др.-0-