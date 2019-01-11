Резидент ПВТ вместе с Microsoft и Avnet помогает внеднять искусственный интеллект на производствах

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резидент Парка высоких технологий "Октонион технолоджи" создал онлайн-портал, который позволяет инженерам любого уровня разработать свои ИТ-решения для последующего внедрения на производствах. Компания представила новый продукт совместно с крупнейшим в мире поставщиком электронного оборудования Avnet и облачным сервисом Microsoft Azure, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПВТ.

Система Brainium позволяет любому пользователю создать пилотную версию для обслуживания умного производства. С помощью программы и специальных датчиков можно получать данные о состоянии оборудования, например, со строительных объектов или фермерских хозяйств. Вся информация размещается в облаке. Такие решения позволяют создать инновационное производство в 3-4 раза быстрее, чем сегодня предлагают на рынке.

"Благодаря этим инструментам пользователи смогут открыть горизонты искусственного интеллекта. Все это осуществляется через портал Brainium, который вдохновит технологов из разных сфер", - отметил главный операционный директор и соучредитель "Октонион технолоджи" Онган Мордениз.

Разработка была представлена на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе.

Компания "Октонион технолоджи" является центром исследований и разработки швейцарской компании в Беларуси. Основными направлениями являются разработка встраиваемого программного обеспечения, приложений для мобильных операционных систем, а также серверного ПО. В разное время компания привлекала инвестиции от крупнейшей тайваньской фирмы Foxconn, телекоммуникационного провайдера Swisscom, международного венчурного фонда Кремниевой долины Almaz Capital.

Компания Avnet является одним из крупнейших в мире дистрибьюторов электронных компонентов и встроенных решений и имеет головной офис в Финиксе, штат Аризона.

Microsoft Azure - название облачной платформы Microsoft. Предоставляет возможность разработки и выполнения приложений и хранения данных на серверах, расположенных в распределенных дата-центрах.-0-