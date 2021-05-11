Робота для работы в открытом космосе создадут в России

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России создадут робота для работы в открытом космосе. Об этом говорится в сообщении НПО "Андроидная техника", информирует ТАСС.

Организация подписала контракт с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" на создание робототехнического комплекса нового поколения, предназначенного для выхода в открытый космос. "Проект рассчитан до 2025 года. Первый этап будет завершен в конце февраля 2022 года, результатом станет изготовление опытного изделия научной аппаратуры для первой стадии испытаний", - говорится в тексте.

В НПО отметили, что создаваемый робот "Теледроид" может быть размещен не на МКС, а на перспективной российской орбитальной станции.

Сейчас прорабатывается облик робота-космонавта, его компоненты, протоколы стыковки с МКС. "Предполагается, что "Теледроидом" будут управлять не только с МКС, но и с Земли, а костюм-аватар будет усовершенствован с учетом замечаний космонавтов, которые были выявлены в работе с роботом FEDOR", - добавили в организации.-0-