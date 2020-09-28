Роботы-официанты в Японии помогут бороться с COVID-19

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японская корпорация SoftBank Group Corp представила робота Servi, который будет помогать в борьбе с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает японское информационное агентство KYODO News.

Робот может доставлять заказ до 35 кг за один раз. Благодаря искусственному интеллекту он ориентируется по карте. Также робот оснащен тремя сенсорами и камерой, что позволяет ему автоматически избегать препятствий на своем пути.

С января 2021 года будет открыта возможность арендовать робота на три года по цене $950 в месяц. Робота Servi планируют использовать в ресторанах, кафе и гостиницах, что позволит избежать лишних контактов между клиентами и персоналом.-0-