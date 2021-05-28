Роскомнадзор и Минцифры поддержали закон о регулировании IT-гигантов

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роскомнадзор и Минцифры поддержали законопроект о регулировании иностранных IT-компаний. Об этом на расширенном заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи заявили представители данных ведомств, сообщает ТАСС.

Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что в службе изучили проект, поддерживают его и готовы к реализации. В свою очередь замглавы Минцифры Бэлла Черкесова также заявила о поддержке законопроекта.

"Мы законопроект поддерживаем. Осуществляя деятельность у нас, иностранные IT-компании исполняют требование российского законодательства по желанию. Нам кажется, ситуация требует законодательного регулирования", - сказала Бэлла Черкесова.

Законопроект также поддержали присутствующие на заседании представители Федеральной антимонопольной службы и Центрального банка Российской Федерации.-0-