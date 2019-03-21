Российские ученые разрабатывают андроида-водолаза для работы в опасных условиях

21 марта, Севастополь /БЕЛТА - ТАСС/. Ученые Севастопольского государственного университета совместно с партнерами разрабатывают человекоподобного робота для исследования морских глубин, на которых людям находиться опасно, сообщил ректор вуза Владимир Нечаев.
"Сегодня подобные роботы, которые используются в России, требуют участия оператора. В этом проекте предлагается принципиально иной способ телеуправления при помощи экзоскелета: человек что-то делает, это передается по каналу связи, и робот под водой повторяет эти действия. Следующим этапом мы видим снятие ограничений по использованию телеуправляемой робототехники в подводной среде. Эти моменты можно преодолеть, если роботы какие-то вещи начнут делать под водой самостоятельно, автономно, без участия оператора - если часть его реакций и действий будут автоматизированы", - рассказал Владимир Нечаев.
Ученые стремятся научить робота принимать самостоятельные решения, усовершенствовать технологии технического зрения, связанные с возможностью различать и анализировать увиденное.
По словам ректора вуза, развитие отрасли подводной робототехники, в том числе появление более самостоятельных андроидов, позволит повысить эффективность изучения мирового океана и освоения его ресурсов.-0-
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