Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
20 декабря 2018, Чт
-10°C
Сплошная облачность EUR 2.4272
USD 2.1304
RUB 3.1726
Главное
Александр Лукашенко "Спорт - не лотерея" - Лукашенко требует обеспечить максимальную эффективность госвложений в отрасль
Президент
Румас вручил госнаграды более чем 100 представителям различных сфер
Общество
Опубликован проект закона о республиканском бюджете на 2019 год
Экономика
"Я так долго ждала этого звонка!" Минчанка выиграла квартиру от "Евроопт" и расплакалась от счастья!
Общество
Уникальная акция! Успейти купить готовую квартиру в этом году
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Пропавшую в Египте белоруску нашли после месяца поисков
09:31 Происшествия
После Brexit жители ЕС не смогут автоматически получать разрешение на работу в Великобритании
09:21 В мире
Ярмарка "Калядная вёска" открывается возле МТЗ в Минске
09:17 Регионы
Крупнейший комплекс телескопов для изучения гамма-лучей в космосе появится в Чили
08:58 Технологии
Уникальная акция! Успейти купить готовую квартиру в этом году
08:53 Общество
Ресурсный центр английского языка откроется в Гомельском госуниверситете
08:41 Регионы
В Казахстане совершил посадку спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-09"
08:36 Технологии
Главу автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi отпустят под залог
08:08 В мире
Япония намерена возобновить коммерческий промысел китов
07:52 В мире
Брестчан научат расписывать рождественские пряники
07:40 Регионы
Экспедиция МКС-57 возвращается на Землю
07:19 Технологии
Профсоюзные стипендии назначены 15 лучшим юным спортсменам Брестской области
07:08 Спорт
Картина дня: вручение госнаград, Минздрав о выдаче больничных и как встретить Новый год
06:55 Общество
Названы самые ожидаемые фильмы 2019 года
00:55 Калейдоскоп
Российский носитель "Союз СТ-А" вывел на орбиту французский военный спутник
00:30 Технологии
В ЕС согласовали запрет товаров из одноразового пластика
23:55 В мире
Самый экстремальный марафон планеты состоялся в Антарктике
23:20 Калейдоскоп
В Лондоне мужчина с мачете напал на прохожих
22:50 В мире
Массовое отравление произошло в Ростовской области
22:20 В мире
Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с ООН в природоохранной сфере
21:40 Общество
Все новости
Темы
Новый год Новый год
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Год малой родины Год малой родины
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Российский носитель "Союз СТ-А" вывел на орбиту французский военный спутник

Технологии 20.12.2018 | 00:30
Фото NASA
Фото NASA

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский носитель "Союз СТ-А" и его разгонный блок "Фрегат" успешно вывели на орбиту Земли французский военный спутник CSO-1. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Центр управления полетом (ЦУП) Гвианского космического центра.

Спутник успешно отделился от разгонного блока "Фрегат".

Французский военный разведывательный спутник CSO-1 (Composante Spatiale Optique - "Группа космических аппаратов оптического мониторинга") размещен на солнечно-синхронной орбите 800-километровой высоты. Это первый аппарат, запускаемый по новой обширной программе MUSIS (МЮЗИС) по замене Францией ее группы военных спутников оптической и электронной разведки и наблюдения.

Вывод на орбиту второго спутника данной серии будет осуществлен также российским "Союзом" в 2020 году.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
космос, Россия, спутниковые технологии, Франция
Версия для печати
Новости рубрики Технологии
К списку
﻿
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4272 BYN 2.422 BYN 2.43 BYN
USD
2.1304 BYN 2.13 BYN 2.135 BYN
RUB
3.1726 BYN 3.16 BYN 3.17 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Как создаются елочные игрушки
Все видео

Фотоновости

Новогодние представления для детей начались в Витебске
Все фото

Инфографика

Работа минского пассажирского транспорта в декабре В связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий города 24 и 31 декабря: работа автобусных маршрутов № 76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э не планируется; организуется работа автобусного маршрута №134с;
Вся инфографика
Президент
Лукашенко расставил приоритеты в финансировании спорта
Лукашенко: работы Галины Волчек выделяются психологической глубиной созданных образов
БФФ предлагает открыть в разных районах Минска специализированные футбольные школы
Политика
Во время заседания МИД отмечает заметный рост интереса к Беларуси со стороны германских компаний
Сайдик: число гражданских жертв в зоне конфликта в Донбассе с начала года сократилось вдвое
Ермолович: дальнейшая гармонизация налогового законодательства Беларуси и РФ требует допобсуждения
Экономика
Фото из архива Нацбанк решил сохранить ставку рефинансирования на уровне 10%
Запасов промышленного горизонта Петриковского ГОК хватит более чем на 120 лет
Беларусь обсудила с Мьянмой вопросы расширения экспорта продукции
Происшествия
Фото из Telegram ГАИ Минска В Минске учебный автомобиль врезался в легковушку и вылетел с дороги
Пропавшую в Египте белоруску нашли после месяца поисков
В России задержан белорус, разыскиваемый за автомошенничество
Общество
Фото из архива В Беларуси 37,6% введенного в январе-ноябре жилья построено для нуждающихся
Уникальная акция! Успейти купить готовую квартиру в этом году
Картина дня: вручение госнаград, Минздрав о выдаче больничных и как встретить Новый год
Регионы
Ключи новоселам вручает Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси Цуй Цимин Социальный дом на 120 квартир построили с китайской поддержкой в Витебске
Ярмарка "Калядная вёска" открывается возле МТЗ в Минске
Ресурсный центр английского языка откроется в Гомельском госуниверситете
Спорт
Во время награждения Стипендиатами Президентского спортивного клуба в 2019 году стали 253 атлета и тренера
Профсоюзные стипендии назначены 15 лучшим юным спортсменам Брестской области
Мадридский "Реал" вышел в финал клубного ЧМ по футболу
Культура
РЕПОРТАЖ: Продюсерский центр "Спамаш" презентовал новое культурное пространство
Вечер белорусского документального кино состоялся в Каире
Гомельский дворцово-парковый ансамбль присоединился к проекту "Карта гостя"
В мире
Фото Getty Images После Brexit жители ЕС не смогут автоматически получать разрешение на работу в Великобритании
Главу автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi отпустят под залог
Япония намерена возобновить коммерческий промысел китов
Калейдоскоп
Фото Pixabay Названы самые ожидаемые фильмы 2019 года
Самый экстремальный марафон планеты состоялся в Антарктике
В Милане испекли самый большой в мире рождественский кекс
Газета 7 дней
Ирина АКУЛОВИЧ: Наша задача – не пропустить ни одного события в жизни страны
Фабрика новогоднего настроения
Гении и таланты – главное богатство страны
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия