Российский носитель "Союз СТ-А" вывел на орбиту французский военный спутник

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский носитель "Союз СТ-А" и его разгонный блок "Фрегат" успешно вывели на орбиту Земли французский военный спутник CSO-1. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Центр управления полетом (ЦУП) Гвианского космического центра.

Спутник успешно отделился от разгонного блока "Фрегат".

Французский военный разведывательный спутник CSO-1 (Composante Spatiale Optique - "Группа космических аппаратов оптического мониторинга") размещен на солнечно-синхронной орбите 800-километровой высоты. Это первый аппарат, запускаемый по новой обширной программе MUSIS (МЮЗИС) по замене Францией ее группы военных спутников оптической и электронной разведки и наблюдения.

Вывод на орбиту второго спутника данной серии будет осуществлен также российским "Союзом" в 2020 году.-0-