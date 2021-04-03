Российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский военный спутник "Космос-2525" сгорел в плотных слоях атмосферы. Данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command) приводит ТАСС.

По информации NORAD, спутник сошел с орбиты 1 апреля и сейчас этого объекта на орбите больше не существует.

Спутник "Космос-2525" был запущен в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области 29 марта 2018 года на ракете-носителе "Союз-2.1в". В тот же день он был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил России.

Согласно открытым данным, это экспериментальный малый космический аппарат, предназначенный для дистанционного зондирования Земли. Официальных данных о назначении спутника от военного ведомства не поступало.-0-