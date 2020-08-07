7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российско-белорусский спутник может быть запущен в 2025 году. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор НИРУП "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси, главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой во время выставки "Беларусь интеллектуальная".

Премьер-министры стран ЕАЭС 17 июля одобрили совместную космическую программу. Она предполагает в том числе создание орбитальной группировки спутников. "Предполагается, что она будет состоять из пяти космических аппаратов, которые обеспечат выполнение практически всего спектра задач дистанционного зондирования Земли. В планах два российско-белорусских аппарата сверхвысокого разрешения (0,35 м) и три аппарата разрешением 5 м, которые изготовит казахстанская сторона. Программа предполагает запуск первого российско-белорусского спутника в 2025 году. Также будет создаваться задел для второго, который будет запущен чуть позже", - сказал Сергей Золотой.

По его словам, эскизный проект российско-белорусского спутника завершен. "По сути, эскизный проект - это моделирование тех технических решений, которые будут потом воплощены. Эта работа выполнена. Подтверждена реализуемость тех технических характеристик, которые изначально нами анонсировались. Следующий этап - рабочее проектирование и изготовление аппарата. Нужно также выстроить всю наземную инфраструктуру, разработать программное обеспечение", - отметил ученый.

Сейчас НАН Беларуси и "Роскосмос" занимаются вопросами, связанными с выделением финансирования. "Но работа не останавливается. В частности, "Пеленг" сейчас завершает разработку конструкторской документации для телескопа. Российская корпорация ВНИИЭМ тоже работает над документацией", - обратил внимание Сергей Золотой.

Организаторы выставки "Беларусь интеллектуальная" - Национальная академия наук и Белорусская торгово-промышленная палата. Сегодня в НАН представлено более 150 разработок и технологий. Экспозиция состоит из трех кластеров, связанных с наиболее актуальными приоритетами развития научной сферы. Это "IТ-страна. Научное обеспечение цифровизации экономики", "Преодоление COVID-19" и "Технологии будущего".-0-

Организации НАН подписали экспортные контракты на $0,5 млрд благодаря совместному проекту с БелТПП Белорусская торгово-промышленная палата и Национальная академия наук в конце 2017 года подписали соглашение о сотрудничестве. В 2018-м БелТПП стала координатором выставочно-ярмарочной деятельности Беларуси за рубежом.