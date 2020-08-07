Российско-белорусский спутник может быть запущен в 2025 году

За Беларусь
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 7 августа 2020
Минск Малооблачно +26°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:17 Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в I полугодии удвоили объем прямых иностранных инвестиций Регионы
15:11 Нормы антимонопольного закона распространяются и на деятельность адвокатов - МАРТ Экономика
15:04 Во время пандемии всем было страшно, но никто не дал слабину - медсестра Общество
15:03 Карпенко: голосую за политическую стабильность и поступательное повышение благосостояния народа Общество
15:00 В Беларуси молодежь не только слышат, но и прислушиваются к ней - мнение Общество
14:58 Осознанный выбор определяет будущее Беларуси - Маркевич Общество
14:56 Бассейн на шесть дорожек открыли после реконструкции в Гомеле Регионы
14:54 Медсестра о работе в пандемию: поддержка общества и благодарность пациентов придавали сил Общество
14:53 Вспышка в цехе "Гродно Азота": работник получил ожоги Происшествия
14:53 Пинские пограничники задержали крупную партию сигарет Происшествия
14:47 Марзалюк: у нас одна страна на всех Общество
14:45 В Беларуси выздоровели и выписаны 64 200 пациентов с COVID-19 Общество
14:44 Взрыв в Бейруте: власти не исключают вмешательство извне В мире
14:44 Бузовский: нужно больше рассказывать о том, что сделано в годы независимости Общество
14:39 Новый паспорт в 100-летний юбилей вручили ветерану войны из Гродно Регионы
14:37 Беларусь и Россия обсуждают позиции по отмене роуминга Общество
14:33 Пандемия показала, насколько консолидированное белорусское общество - Светлицкая Общество
14:31 "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Казахстан до 24 августа Общество
14:28 МАГАТЭ готово развивать сотрудничество с Беларусью Экономика
14:21 В Норильске вновь произошел разлив топлива В мире
14:15 Минское "Динамо" откроет новый сезон КХЛ матчем с "Йокеритом" Спорт
14:13 Выставка виниловых кукол четы Заверушински откроется в НЦСИ Афиша
14:12 Российско-белорусский спутник может быть запущен в 2025 году Технологии
14:10 Выставка к Международному дню молодежи открылась в НББ Культура
14:03 ВОЗ призвала мировое сообщество выделить $15 млн на оказание помощи Ливану В мире
14:02 В Могилеве микроавтобус сбил пенсионера Происшествия
14:00 Чаще всего за медиацией обращаются из-за семейных конфликтов - эксперт Общество
13:58 Минский моторный завод завершил сертификацию двигателей стандарта Stage 5 Экономика
13:52 Двусторонняя повестка, пандемия и выборы - состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина Президент
13:44 Белорусские шашистки победили Латвию в ответном матче 1/4 финала онлайн-турнира Кубка наций Спорт
Все новости
Все новости
Технологии
07 августа 2020, 14:12

Российско-белорусский спутник может быть запущен в 2025 году

Во время выставки
Во время выставки

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российско-белорусский спутник может быть запущен в 2025 году. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор НИРУП "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси, главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой во время выставки "Беларусь интеллектуальная".

Премьер-министры стран ЕАЭС 17 июля одобрили совместную космическую программу. Она предполагает в том числе создание орбитальной группировки спутников. "Предполагается, что она будет состоять из пяти космических аппаратов, которые обеспечат выполнение практически всего спектра задач дистанционного зондирования Земли. В планах два российско-белорусских аппарата сверхвысокого разрешения (0,35 м) и три аппарата разрешением 5 м, которые изготовит казахстанская сторона. Программа предполагает запуск первого российско-белорусского спутника в 2025 году. Также будет создаваться задел для второго, который будет запущен чуть позже", - сказал Сергей Золотой.

По его словам, эскизный проект российско-белорусского спутника завершен. "По сути, эскизный проект - это моделирование тех технических решений, которые будут потом воплощены. Эта работа выполнена. Подтверждена реализуемость тех технических характеристик, которые изначально нами анонсировались. Следующий этап - рабочее проектирование и изготовление аппарата. Нужно также выстроить всю наземную инфраструктуру, разработать программное обеспечение", - отметил ученый.

Сейчас НАН Беларуси и "Роскосмос" занимаются вопросами, связанными с выделением финансирования. "Но работа не останавливается. В частности, "Пеленг" сейчас завершает разработку конструкторской документации для телескопа. Российская корпорация ВНИИЭМ тоже работает над документацией", - обратил внимание Сергей Золотой.

Организаторы выставки "Беларусь интеллектуальная" - Национальная академия наук и Белорусская торгово-промышленная палата. Сегодня в НАН представлено более 150 разработок и технологий. Экспозиция состоит из трех кластеров, связанных с наиболее актуальными приоритетами развития научной сферы. Это "IТ-страна. Научное обеспечение цифровизации экономики", "Преодоление COVID-19" и "Технологии будущего".-0-

Организации НАН подписали экспортные контракты на $0,5 млрд благодаря совместному проекту с БелТППОрганизации НАН подписали экспортные контракты на <p>nnaa1</p>,5 млрд благодаря совместному проекту с БелТПП
Белорусская торгово-промышленная палата и Национальная академия наук в конце 2017 года подписали соглашение о сотрудничестве. В 2018-м БелТПП стала координатором выставочно-ярмарочной деятельности Беларуси за рубежом.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь выставка космос наука Национальная академия наук Россия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Технологии
Фото Associated Press SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 57 спутниками Starlink
Фото из архива "Белвест" освоит роботизированные технологии в производстве обуви
LG представила новые самоочищающиеся беспроводные наушники с технологиями Meridian Audio
ICANN и HostFly.by высоко оценили развитие кириллической доменной зоны .БЕЛ
99% жителей Гомельской области стал доступен 4G от life:)
Фото Travel and Leisure Беспилотное летающее такси успешно протестировали в Германии - видео
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко поблагодарил медиков: все вы, забыв о регалиях, шли к общей цели не жалея сил
Двусторонняя повестка, пандемия и выборы - состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина
Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли до $8,9 млрд
Жилье для удобной жизни. Выгодное летнее предложение – в престижных столичных комплексах, где все сделано для комфорта!
Топ-новости
Лукашенко о расходах на медицину: экономить на этом нельзя
Осознанный выбор определяет будущее Беларуси - Маркевич
Почетное звание "Народный врач Беларуси" присвоено Игорю Карпову
Бузовский: нужно больше рассказывать о том, что сделано в годы независимости
В Беларуси выздоровели и выписаны 64 200 пациентов с COVID-19
Беларусь и Россия обсуждают позиции по отмене роуминга
На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока
Белорусские избиратели в Москве голосуют за процветающую Беларусь
Пандемия показала, насколько консолидированное белорусское общество - Светлицкая
Карпенко: голосую за политическую стабильность и поступательное повышение благосостояния народа
Генпрокуратура напомнила об ответственности за проведение соцопросов и исследований без аккредитации
В Беларуси молодежь не только слышат, но и прислушиваются к ней - мнение
Белорусские избиратели активно голосуют досрочно - Лебедев
Организации НАН подписали экспортные контракты на $0,5 млрд благодаря совместному проекту с БелТПП
Доля исполнения медиативных соглашений близка к 90% - эксперт
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.