Румас ознакомился с новинками ИКТ на выставке "ТИБО-2019"

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас в ходе международной специализированной выставки "ТИБО-2019" ознакомился с новинками ИКТ, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель правительства посетил стенды "Белтелекома", коллективный стенд Министерства связи и информатизации, компании МТС, СООО "Белорусские облачные технологии", ООО "Симатек Групп", коллективный стенд Азербайджана и др. Были продемонстрированы инновационные разработки в сфере информационных технологий госорганов и белорусских IT-компаний, а также возможности применения этих разработок в различных сферах.

С 8 по 12 апреля в столичной "Минск-Арене" проходит XXVI Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО". Организатором мероприятия традиционно выступает Министерство связи и информатизации Беларуси совместно с ЗАО "Техника и коммуникации".

Форум "ТИБО" стал уникальной площадкой для обмена передовым международным опытом, обсуждения государственной политики в информационной сфере, генерации инновационных знаний и обсуждения механизмов внедрения новейших технологических трендов в различные сферы экономики, бизнеса и жизни современного общества.

На масштабной экспозиции "ТИБО-2019" представлены крупнейшие отечественные и зарубежные производители телекоммуникационного оборудования, аппаратных средств и программного обеспечения, компании-операторы мобильной и фиксированной связи из Беларуси и стран зарубежья, разработчики и поставщики высокотехнологичных продуктов, систем безопасности, интеллектуальных решений и сервисов для массового и корпоративного сегмента, кабельные операторы.

В выставке "ТИБО-2019" принимают участие более 100 компаний, представляющих продукцию из 16 стран.-0-

Фото Николая Петрова