Сейсмические волны помогли составить карту "утечек" железа из ядра в мантию Земли

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Израиля и США применили методы из астрономии, чтобы составить первую карту поверхности ядра Земли. На ней можно увидеть зоны, в которых материя ядра начала просачиваться в нижние слои мантии. Научный журнал Science опубликовал исследование геологов, сообщает ТАСС.

"Мы проанализировали тысячи отражений сейсмических волн от поверхности ядра Земли, не фокусируясь на каждом подобном колебании. Анализ показал, что на границе между мантией и ядром есть множество областей, где горячая и плотная материя проникает в мантию. Это стало абсолютной неожиданностью для нас", - рассказал один из авторов работы, геолог из Мэрилендского университета (США) То-ен Ким.

Считается, что ядро нашей планеты состоит из твердого металлического центра и внешнего слоя из жидкого железа и никеля. Этот слой постоянно движется, создавая магнитное поле, которое защищает жизнь на поверхности Земли и ее атмосферу от космических лучей, вспышек на Солнце и других опасных космических явлений.

Однако последние наблюдения, математические модели структуры ядра указали на то, что внутри может скрываться не два, а три отдельных слоя. Также геологи обнаружили намеки на то, что ядро постоянно обменивается материей с мантией, в результате чего из ядра в мантию поднимаются своеобразные "пузыри" из железа.-0-