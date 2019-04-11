"Семена будущего" для IT-страны

На 26-м Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2019" китайская компания Huawei представила не только один из самых больших и инновационных стендов, но и один из крупнейших проектов в сфере IT-образования – глобальную программу "Семена будущего".

Как отметил директор ООО "Бел Хуавей Технолоджис" Фу Хаоюй, проект "Семена будущего" является крупнейшей программой Huawei по подготовке талантливых специалистов в сфере ИКТ. В рамках проекта компания ежегодно отбирает от 10 до 15 самых способных белорусских студентов, специализирующихся на ИКТ, и направляет их на двухнедельную стажировку в Китай. За время обучения будущие айтишники успевают познакомиться с культурой страны, побывать в штаб-квартире Huawei и разобраться в новейших разработках компании. За пять лет существования проекта в Беларуси такой образовательный тур совершили более 80 молодых специалистов.

В этот раз Huawei решила подвести итоги проекта прямо на площадке "ТИБО". Десять победителей получили сертификаты из рук министра связи и информатизации Беларуси Константина Шульгана.

По словам министра, проект "Семена будущего" имеет большую значимость не только в области подготовки высококвалифицированных кадров, но и в сфере экономики. "Если говорить о программе "Семена будущего", Huawei и свой интерес в этом видит. Если компания обучает специалистов работе на своем оборудовании и, условно говоря, показывает его эффективность, надежность, то, бесспорно, эти специалисты, приехав в свои страны, вольно или невольно будут стараться это оборудование внедрять в разных отраслях. Здесь взаимовыгодный процесс: это выгодно и нам, и компании Huawei", – отметил Константин Шульган.

Стенд Huawei в этот день также посетили первый заместитель министра образования Беларуси Ирина Старовойтова, ректор Белорусской государственной академии связи Андрей Зеневич и вице-президент Евразийского региона компании Huawei Хоу Тао. Гости имели возможность познакомиться с теми новейшими разработками, которые компания представила на "ТИБО-2019". Отдельная зона стенда "Цифровизация предприятия" посвящена демонстрации решения облачных технологий для корпоративных клиентов. "Цифровизация повседневной жизни" – сектор, где посетителям предлагают познакомиться с возможностями высокоскоростного домашнего интернета и панорамного видео. Здесь можно примерить панорамные очки и протестировать инновационную разработку – VR 360'. В зоне "Цифровизация IT-страны" представлен проект развития ИКТ страны и технология умного города IOC в реальном времени.

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