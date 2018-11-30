Сервис "Яндекс.Район" является эффективной площадкой для диалога жителей города

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная задача сервиса "Яндекс.Район" - объединить всех участников городской жизни в одном месте и дать им платформу для эффективного диалога между собой. Об этом корреспонденту БЕЛТА после презентации проекта в Минске сообщила руководитель по маркетингу этой службы Виктория Соболева.

Сервис Яндекс.Район заработал в Минске "Яндекс.Район" поможет узнать, что происходит поблизости, и обсудить проблемы, которые волнуют жителей конкретного района. Ежемесячная аудитория сервиса в России - более 4 млн пользователей.

"Мы проводили много исследований перед тем, как решиться на запуск сервиса. Высокий уровень диджитализации населения, т.е. высокое проникновение интернета и использование различных сервисов, особенно жителями Минска, дает основание верить в успех этого проекта",- сказала Виктория Соболева.

По словам руководителя по маркетингу, в Минске растет потребность жителей в объединении для обсуждения и решения конкретных вопросов района, микрорайона, дома. "Сервис будет помогать минчанам не только обсуждать любые темы, как это можно делать в других чатах, но также объединяться и договариваться для решения различных вопросов, начиная с уборки снег или мусора во дворе, заканчивая более важными вещами, например, организацией досуга, созданием дворовых команд по футболу или волейболу. Абсолютно разный круг тем доступен для обсуждения на сервисе", - отметила она.

Сервис "Яндекс.Район" разделен на девять районов. Следующим шагом станет деление на микрорайоны, но уже сейчас можно будет видеть посты соседей в радиусе 2 км. В перспективе таким сервисом смогут воспользоваться жители других регионов Беларуси.-0-