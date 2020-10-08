Школьник собрал дома действующий ядерный реактор

Фото Guinness World Records
8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель американского города Мемфис Джексон Освальт в 12 лет собрал дома действующий ядерный реактор. Об этом сообщается на официальном сайте Guinness World Records.
На протяжении двух лет Освальт строил у себя дома ядерный реактор. Мальчик утверждает, что всю работу выполнил самостоятельно.
Сложнейшей частью работы Освальт назвал изготовление воздухонепроницаемой изоляции. На выполнение этого этапа школьник потратил полгода.
Освальт попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой человек, повторивший дома ядерный реактор.-0-