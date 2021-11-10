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10 ноября 2021, 13:48

Шумилин: масштабная цифровизация повысит конкурентоспособность белорусской экономики

Александр Шумилин. Фото из архива
Александр Шумилин. Фото из архива

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабная цифровизация, автоматизация и роботизация производств повысит конкурентоспособность белорусской экономики на мировом рынке. Об этом рассказал сегодня на открытии II Межрегионального форума по смартификации реального сектора экономики Smart Industry Expo председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По его словам, в ближайшей перспективе необходимо подготовить проекты, предусматривающие оптимизацию существующих бизнес-процессов и их трансформацию на основе новых форм взаимодействия участников экономических отношений, позволяющих различным сторонам взаимодействовать в режиме онлайн. "Стремительное развитие цифровых технологий меняет нашу повседневную действительность. Интернет стал основной площадкой для коммуникации, работы, образования, построения бизнеса и государственного управления. Наши ученые, инженеры, конструкторы, программисты активно вовлечены в эти процессы. Цифровизация реального сектора экономики, развитие информационных технологий - одна из стратегических целей начавшейся пятилетки", - подчеркнул Александр Шумилин. Он также отметил, что в стране работают над развитием сферы автоматизации производства, внедрения передовых цифровых технологий и умных решений для промышленности.

В соответствии с указом главы государства №156 первым приоритетным направлением научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы определены цифровые информационно-коммуникационные и междисциплинарные технологии, основанные на них производства, в том числе развитие информационно-управляющих систем, искусственного интеллекта и робототехники. Для достижения этой цели реализуется государственная программа "Цифровое развитие Беларуси" до 2025 года. Одним из реализуемых мероприятий программы предусмотрена разработка и внедрение цифровой платформы Министерства промышленности и реализации концепции "Индустрия 4.0".

Выполняются также государственные научно-технические программы "Цифровые технологии и роботизированные комплексы" и "Интеллектуальное приборостроение" на 2021-2025 годы, по которым ведется разработка и внедрение информационных технологий в индустрии. Например, в области точного земледелия, мониторинга промышленного оборудования, систем инженерной кооперации на основе цифрового взаимодействия и бесчертежных технологий. Кроме того, по государственной программе инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы планируется реализация целого ряда проектов в сфере роботизации и цифровизации. Например, на Новополоцком заводе технологических металлоконструкций планируется внедрить технологию производства металлоконструкций с мультисистемной интеграцией процессов на основе концепции "Индустрия 4.0", в основу которой ляжет автоматизированная система изготовления заготовок с функцией сверления, фрезерования и плазменной резки в увязке с системой 3D-моделирования. В Витебской области запланировано строительство цифровизированного завода по производству инновационных ветеринарных препаратов с внедрением мировых подходов к проектированию, контролю и управлению производством.

"В ближайшей перспективе мы планируем провести значительную модернизацию производственного сектора путем широкого использования программного обеспечения и оборудования на основе технологий искусственного интеллекта, 3D-печати, робототехнических систем и комплексов, что позволит внедрить в промышленность страны межотраслевую парадигму нового типа - смарт-индустрию. А показателем успешности нашей работы станет достижение доли цифровой экономики в ВВП страны в размере не менее 15% в 2025 году", - сказал Александр Шумилин.

II Межрегиональный специализированный форум по смартификации реального сектора экономики Smart Industry Expo проходит в Минске с 10 по 12 ноября в онлайн-формате. Его основная цель - обмен лучшими мировыми практиками и решениями в области цифровой трансформации производств и распространение в национальном производственном секторе передовых цифровых технологий.-0-

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