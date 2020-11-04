Смотрит в душу! Новый робот от Disney получился с чересчур леденящим взглядом - видео

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Disney у которой есть проект по разработке роботов, показала недавно свою новую разработку и от детских историй тут ничего не осталось. Видео разместили на YouTube.

Машина была создана подразделением Disney Research и у нее чересчур человеческий взгляд. Робот умеет устанавливать зрительный контакт, что, по мнению психологов, помогает вызвать доверие и передать чувства. Впрочем, после такого взгляда хочется только убежать.

Разработчики сделали акцент на глазах робота, поэтому у него нет остальных частей лица, только зубы и подобие носа. Разумеется, это первый этап создания робота. По словам разработчиков, в будущем такие машины смогут использовать в Диснейлендах и тематических парках. К частью, не с таким внешним видом. -0-