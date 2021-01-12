"Соглашайся или удали". Почему новые правила WhatsApp напугали пользователей?

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. WhatsApp обновил пользовательское соглашение, начиная с 8 февраля все, кто пользуется этим приложением (кроме жителей ЕС и Великобритании), будут вынуждены делиться своими персональными данными с компанией Facebook. Соцсеть получит доступ к номерам телефонов, сведениям о транзакциях и IP-адресам, сообщает ТАСС.

Уведомление о введении новых правил появляется в окошке мессенджера и предлагает пользователям подписать согласие. Те, кто не сделает этого до 8 февраля, потеряет возможность звонить и обмениваться сообщениями. Фактически речь идет о выборе - продолжить пользоваться WhatsApp и делиться с Facebook персональными данными либо искать альтернативные мессенджеры.

Что означают новые правила

"Являясь одной из компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и предоставляет информацию другим компаниям Facebook", - так сказано в новой редакции договора о политике конфиденциальности. Как отмечается в документе, таким образом Facebook анализирует, продвигает и настраивает работу своих сервисов.

"Данные, которыми мы будем делиться с другими компаниями Facebook, включают в себя информацию о вашей учетной записи (например, номер телефона), данные о транзакциях, информацию, связанную с услугами, информацию о том, как вы взаимодействуете с другими платформами при использовании наших сервисов, информацию о мобильных устройствах, ваш IP-адрес", - указано в документе.

Фактически компания сможет отслеживать, где находится устройство, собирать статистику, как часто используется то или иное приложение Facebook, получит доступ к статусу пользователей и фотографиям их профайлов.

Как отмечается в разделе о политике конфиденциальности WhatsApp, эти изменения помогут компании улучшить работу сервисов и наладить взаимодействие между другими продуктами Facebook, в том числе смотреть на взаимодействие с бизнес-аккаунтами. Фактически речь идет о создании взаимосвязанной экосистемы, что, например, даст возможность использовать WhatsApp Pay в Instagram. Глава Facebook Марк Цукерберг еще в 2019 году говорил о концепции мультиплатформ, которая помогла бы соединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp.

Пока нет никаких оснований считать, что из-за новых правил частная переписка или разговоры пользователей WhatsApp окажутся под угрозой. Во всяком случае, платформа никак не меняет свою политику по защите этих данных.-0-