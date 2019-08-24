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Технологии
24 августа 2019, 10:53

"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог пристыковаться к МКС

Фото ТАСС
Фото ТАСС

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стыковка пилотируемого корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту, которая была запланирована на 8.30 по московскому времени, еще не состоялась, сообщает ТАСС.

К указанному времени корабль находился почти в 100 м от станции, затем он начал отходить. Его отвели на безопасное расстояние от МКС. Решается вопрос, какие действия предпринимать дальше.

Сообщается, что стыковка "Союза" с МКС была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции. В ручном режиме космонавты не могли пристыковать корабль из-за отсутствия нужной системы на борту "Союза".

Грузовые корабли "Прогресс" оборудованы запасной системой телеоператорного управления, когда кораблем в ручном режиме управляет космонавт со станции. Однако данная система не установлена на корабле "Союз МС-14", так как это пилотируемый вариант корабля, без экипажа на борту. Центр управления полетами в скором времени планирует передать космонавтам инструкции по замене усилителя системы стыковки на борту МКС.

Робот был запущен к МКС во время испытательного полета корабля "Союз МС-14" на ракете "Союз-2.1а", которая стартовала с площадки космодрома Байконур утром 22 августа. Ранее этот тип носителей использовался для выведения на орбиту грузовых кораблей и космических аппаратов. Робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований.

Образец, который летит на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в основные задачи, которые будет выполнять Skybot F-850, входят передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.-0-

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