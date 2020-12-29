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29 декабря 2020, 10:00

Соцсеть для школьников разработали в России

Фото из архива
Фото из архива

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальную сеть для школьников, разработанную на базе "ВКонтакте", планируют презентовать в 2021 году, сообщает ТАСС.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отметил, что такая соцсеть разработана в рамках цифровой образовательной среды.

"Социальные сети - это отдельный сегмент "ВКонтакте", который уже разработан и позволит школьникам общаться на образовательные темы, обсуждать разные вопросы. В 2021 году мы представим эту систему, проведем презентацию", - сообщил Сергей Кравцов.

В рамках цифровой образовательной среды также планируется разработка цифровых учебных материалов, которые будут помогать учителям. "Они дозированы, встроены в учебный процесс, разбиты по тематическим блокам. Все учебные материалы соответствуют стандарту. И это прежде всего в помощь учителю для преподавания того или иного предмета", - сказал Сергей Кравцов.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России намерено создать социальную платформу коммуникаций (ИКОС) для учеников и учителей. Она позволит вести онлайн-трансляции занятий и создавать специальные паблики школ и классов.-0-

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