Создание аналога Википедии будет стоить России более $30 млн

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Затраты на создание онлайн-портала Большой российской энциклопедии (БРЭ), который называют российским аналогом Википедии, составят около 2 млрд российских рублей (более $30 млн. - Прим. БЕЛТА). Эта сумма рассчитана на 33 месяца, над проектом будут работать 270 человек, рассказал журналистам ответственный редактор научного издательства "Большая российская энциклопедия" (БРЭ) Сергей Кравец, сообщает ТАСС.

"Портал будет создаваться в течение 33 месяцев, бюджет портала на 33 месяца составит около 2 млрд рублей", - сказал он.

Всего над проектом будут работать 270 человек, 150 из которых - штатные сотрудники издательства. Для авторов статей предусмотрены гонорары, добавил Кравец. "Статьи, создание статей, научные рецензии, введение новых понятий... это гонорарные статьи", - пояснил он.

Проект портала Большой российской энциклопедии сегодня впервые представлен на конференции в Уфе, его запуск намечен на конец весны 2022 года. Портал будет содержать не только информационные материалы, но и исследовательскую часть, где будут публиковаться полемические статьи и вестись дискуссии. -0-