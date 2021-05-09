SpaceX вновь запустила ракету-носитель со спутниками Starlink

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания SpaceX осуществила сегодня запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, сообщает ТАСС.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 2.42 по времени Восточного побережья США (9.42 мск). Это уже второй за неделю запуск спутников Starlink. Предыдущий был осуществлен 4 мая.

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при девяти запусках. Сотрудники SpaceX намерены в очередной раз вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что через несколько минут после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке компании, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.-0-