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10 июля 2020, 20:03

SpaceX запланировала запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink на 11 июля

Фото официального сайта SpaceX
Фото официального сайта SpaceX

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания SpaceX намерена запустить ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink 11 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте фирмы.

Пуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) должен был состояться 8 июля, но был отменен из-за погодных условий и перенесен на неопределенный срок.

В этот раз пуск планируется в 10.54 по времени Восточного побережья США (17.54 по минскому). Вместе с 57 спутниками Starlink на орбиту должны быть выведены два спутника компании BlackSky.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.-0-

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