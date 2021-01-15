Спутник "Белинтерсат-1" помогает в распространении контента более 200 телеканалов и радиостанций

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый национальный спутник связи "Белинтерсат-1" помогает в распространении контента более 200 телеканалов и радиостанций, сообщили БЕЛТА на Заводе точной электромеханики, который является оператором системы спутниковой связи Беларуси.

Сегодня, 15 января, исполняется пять лет с момента вывода на геостационарную околоземную орбиту спутника "Белинтерсат-1", который является ключевым элементом национальной системы спутниковой связи и вещания.

Основные пользователи услуг - распространители контента телевизионных и радиовещательных СМИ. На сегодня через спутник "Белинтерсат-1" распространяется контент телевизионных каналов и радиостанций зарубежных стран Центральной и Западной Европы, а также Африки.

Кроме того, спутник вносит свой вклад и в укрепление обороноспособности и безопасности Беларуси.

Развитие белорусской системы спутниковой связи продолжается. В четвертом квартале 2020 года в наземном комплексе управления, расположенном в поселке Станьково Дзержинского района, введено в эксплуатацию оборудование управления контентом и его защиты DRECrypt. С его помощью оператор системы приступает к предоставлению национальным и зарубежным распространителям телевизионного контента услуг по формированию пакетов программ с возможностью их кодирования и предоставления платного доступа к ним.

Как пояснили на заводе, техническое развитие национальной системы спутниковой связи и вещания и совершенствование профессионального уровня обслуживающих ее сотрудников способствует заключению долгосрочных контрактов. Так, на протяжении последних пяти лет Завод точной электромеханики сотрудничает с крупнейшим китайским спутниковым оператором "Чайна Сатком", гонконгской фирмой "Белинтер Медиа", которая "открыла" услуги белорусского спутника для ряда зарубежных компаний. На рынках стран Центральной и Южной Африки долгосрочные партнерские отношения установились с компанией "Африка Юнион Файненшиал Сервисес" из ЮАР. В 2020 году был подписан контракт на использование емкости спутника "Белинтерсат-1" с компанией "Норт Телеком" из Объединенных Арабских Эмиратов.

Плановый срок эксплуатации белорусского спутника связи рассчитан до 2031 года.-0-

Фото Завода точной электромеханики