Стали известны первые подробности о новой PlayStation

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны подробности о новой PlayStation с официальным названием которой Sony еще не определилась. Компания сообщила изданию Wired о технических характеристиках приставки и о том, что разрабатывает ее четыре года.

По сообщению представителей Sony, дата релиза приставки пока неизвестна. Разработчики игр уже получили девкиты консоли.

Как ранее утверждали инсайдеры, процессором новой PlayStation будет восьмиядерный AMD Ryzen Zen 2, а видеокартой - Radeon Navi с поддержкой трассировки лучей и разрешением 8K.

В консоли планируется установить чип, который будет создавать объемный звук через внешние динамики. Она также предусматривает специальный накопитель SSD, и игры будут запускаться намного быстрее, чем на приставках прошлых поколений. PlayStation также будет поддерживать диски и игры для PS4.-0-