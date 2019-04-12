Студенты из Перми собрали рок-группу из роботов

12 апреля, Пермь /БЕЛТА-ТАСС/. Студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета Иван Васенин и Никита Петров написали программу для роботов компании "Промобот", научив их играть на музыкальных инструментах. Об этом ТАСС сообщил основатель и директор по развитию компании Олег Кивокурцев.

"Студенты, вооружившись базовым программным обеспечением, создали первую в России рок-группу, состоящую только из роботов. Молодые люди написали специальный скрипт, благодаря которому один из роботов играет на ударной установке, другой - на клавишах и двое роботов играют на гитарах", - сказал он.

В репертуаре группы пока одна песня под названием "Робо-птица", она была создана с помощью нейронной сети. Некоторые организации из Москвы и Санкт-Петербурга уже изъявили желание пригласить коллектив на свои мероприятия.

Первое выступление роботов пройдет 16 апреля на сцене инновационного центра "Сколково", где пройдет конференция Skolkovo Robotics. Компания "Промобот" на конференции представит нового робота-компаньона и последние разработки для автоматизированных роботов, например датчики препятствий, благодаря которым робот передвигается, избегая столкновений, это позволяет ему работать без контроля человека.-0-