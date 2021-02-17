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17 февраля 2021, 14:49

Студенты ВГМУ задействуют нейросеть в своем проекте "Lucky Student - образование для всех"

Фото из архива
Фото из архива

17 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Проект студентов Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ) "Lucky Student - образование для всех", вышедший в финал конкурса "100 идей для Беларуси", рассчитан на использование нейросети в образовательных целях. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил разработчик Android-приложения Вячеслав Афанасьев.

Авторами проекта "Lucky Student - образование для всех" являются два третьекурсника ВГМУ - Вячеслав Афанасьев и Илья Завадский. Идейным вдохновителем и техническим разработчиком стал Вячеслав. Молодой человек в свободное от учебы время увлекается созданием Android-приложений. На идею для проекта-финалиста его навела мысль, что любую свободную минуту, даже поездку в общественном транспорте, можно использовать для учебы. Чтобы не возить с собой громоздкие учебники, которых у студентов-медиков немало, можно уместить их всего в одном гаджете. И хотя аналоги такого приложения уже существуют, ни одно из них не используется для специализированной литературы. Основное преимущество разработки Вячеслава Афанасьева - преобразование текста в аудиофайл, который после загружается в приложение и там уже становятся доступными для пользователя. Аудитория, на которую рассчитано такое приложение, широкая: от школьников до пенсионеров.

"Мультимедийная информация, аудиокомпонент в приложении были разработаны с помощью нейросети. Благодаря ее использованию улучшается качество звука, изображений и можно преобразовать любой текст в качественный аудиофайл. Дополнительно в разработанном приложении имеется и классическая текстовая версия, а также модуль тестового контроля. Сейчас работаю над включением нейросети в приложение, чтобы прослушивать научную литературу через него и не прибегать к сторонним ресурсам для преобразования текста в звуковую информацию", - пояснил Вячеслав Афанасьев.

Будущий медик имеет опыт работы с подобными технологиями. "Создание продукта из области MedTech, HealthTech для меня дело не новое. Это не первый мой проект из IT-области, так что к моменту работы над приложением "Lucky Student - образование для всех" я уже имел определенный практический опыт. Самым сложным здесь была даже не техническая сторона, а оформление, которое было бы удобно для пользователя. Для этого я привлек команду тестировщиков из числа студентов ВГМУ и БГУ, которые подсказывали, что можно улучшить и упростить", - рассказал Вячеслав Афанасьев. Одним из активных тестировщиков был соавтор проекта Илья Завадский.

Воспользоваться разработкой несложно, достаточно перейти по ссылке в Google Play Market, чтобы скачать пример преобразованной в формат андроид-приложения книги. В приложении, разработанном студентом ВГМУ, представлен аудиомодуль, который доступен для людей с ослабленным зрением. Поэтому его разработка также будет полезной как одно из технических средств инклюзивного образования.

Автор-разработчик приложения рассчитывает в будущем получить на него патент.-0-

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