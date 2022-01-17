Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за ссылки на запрещенные сайты

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым запрещен на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

"Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района признал виновным Google по ч.2.1 ст.13.40 КоАП РФ (повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России) и назначил наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей", - сказали в суде.

С начала 2021 года суд систематически штрафует Google за неудаление запрещенной в РФ информации. Как сообщили ранее ТАСС в Роскомнадзоре, с начала этого года составлены 16 протоколов в отношении Google за эти нарушения.

В декабре мировой суд в Москве назначил компании оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд рублей, что стало прецедентом в российской судебной практике. Сумму оборотного штрафа по данной статье устанавливает суд, она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании, при повторном нарушении - до 1/5 от выручки.-0-