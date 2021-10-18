Технологию NB-IoT продолжают развивать в Беларуси. Что это за решение и почему оно становится все более востребованным

Компания МТС продолжает развитие технологии NB-IoT, которая позволяет дистанционно обмениваться данными в режиме реального времени, на белорусском рынке. Подобная технология особенно востребована в реальном секторе экономики: сфере ЖКХ, сельского хозяйства, а также при строительстве новых городов. Более подробно о NB-IoT рассказали на Белорусском энергетическом и экологическом форуме, который прошел в столице.

Если вкратце, то NB-IoT - стандарт мобильной связи, по которому происходит обмен данными между техникой и программными системами. Речь идет, например, о приборах учета электроэнергии и других ресурсов, различных "умных" датчиках. NB-IoT позволяет работать в труднодоступных местах и не требует внешнего питания. Уже сейчас технология охватывает территорию страны, на которой проживает более 70% населения. В ближайшие несколько лет показатель должен достичь 100%.

Как рассказал руководитель подразделения цифровых бизнес-решений компании МТС Виталий Радовильский, подобная технология особенно актуальна для приборов учета различных ресурсов. Например, воды, тепла или газа. Модули дистанционной передачи данных в ней интегрируются в приборы учета.

- Непосредственно сама технология базируется на лицензируемых каналах связи. Это позволяет пользователю не создавать отдельную сеть передачи данных. NB-IoT обеспечивает высокое качество связи. При этом приборы учета могут работать без внешнего электропитания. Внедренный модуль обеспечивает передачу данных по энергоресурсам без участия человека. Работа прибора осуществляется с помощью встроенного элемента питания, который функционирует до 10 лет.

Технология предназначена для повсеместного применения в сфере учета энергоресурсов, в том числе для приборов учета, доступ к которым ограничен или затруднен. Применение NB-IoT позволяет уменьшить затраты на использование ручного труда.

- У пользователя технологии отпадает необходимость отправлять специалиста для проверки данных, например, со счетчиков газа или воды, ведь они передаются дистанционно. А учитывая, что тариф на использование данной технологии дешевле аналогичных услуг мобильного оператора, это позволит заказчику в совокупности ощутить также экономический эффект.

Впрочем, технология не направлена исключительно на экономию финансов.

- Это качественный шаг в технологическом плане. В первую очередь речь идет о развитии дистанционных систем онлайн-мониторинга в принципе. Заказчик получает унифицированный сервис, благодаря которому осуществляется дистанционный мониторинг за расходом ресурсов, а также контроль баланса их потребления рядовыми пользователями.

Говоря о будущем NB-IoT, Виталий Радовильский отметил, что развитие и распространение данной технологии значительно ускорила бы выработка общих положений и норм. В частности, тех, которые определяют применение лицензируемых беспроводных каналов передачи данных в коммунальной сфере.

- Заинтересованность в данной технологии есть у многих предприятий. Однако для более активного продвижения NB-IoT иной раз приходится преодолевать некую консервативность, которая сложилась в этой сфере. Именно поэтому введение общих норм значительно облегчит и расширит практику применения технологии на предприятиях. Руководителям будет проще принимать решения в пользу NB-IoT, - отметил Виталий Радовильский.

Представитель компании МТС подчеркивает: среди белорусских предприятий есть те, которые заинтересованы в использовании технологии NB-IoT. Мобильный оператор реализовал уже несколько проектов, связанных с коммерческим внедрением технологии.

- Отклики и декларации заинтересованности мы получаем повсеместно. На сегодняшний день у нас во многих отраслях, включая газо-, водо- и электроснабжение есть коммерческие внедрения, которые перешли в стадию промышленной эксплуатации. Заказчики осознанно приняли решение использовать данную технологию, - сообщил Виталий Радовильский.

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