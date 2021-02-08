Tesla инвестировала $1,5 млрд в криптовалюту - стоимость биткойна впервые превысила $43 тыс.

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Tesla инвестировала $1,5 млрд в криптовалюту биткойн. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

"Tesla инвестировала $1,5 млрд в биткойн. Кроме того, планирует начать принимать платежи в криптовалюте за свои продукты", - говорится в заявлении компании. Если это произойдет, Tesla станет первым крупным автопроизводителем, принимающим биткойны в качестве оплаты.

В понедельник после объявления Tesla о покупке криптовалюты цена на биткойн выросла на 12%, превысив исторический максимум - $43 тыс.-0-