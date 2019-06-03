Тигр в комнате! Google спроецирует животных из поиска изображений

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Google ввела новую функцию, которую можно использовать при поиске изображений животных, пишет портал Mashable .

Нововведение доступно в приложении Google и браузере Google Chrome для смартфонов. Когда пользователь введет в поиске название животного, сервис предоставит возможность спроецировать его в комнату при помощи технологии дополненной реальности в 3D.

Новую функцию Google показал на конференции разработчиков в мае. Теперь в Twitter компании появились несколько роликов, которые показывают, как это работает. -0-