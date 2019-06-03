Тигр в комнате! Google спроецирует животных из поиска изображений

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Google ввела новую функцию, которую можно использовать при поиске изображений животных, пишет портал
Нововведение доступно в приложении Google и браузере Google Chrome для смартфонов. Когда пользователь введет в поиске название животного, сервис предоставит возможность спроецировать его в комнату при помощи технологии дополненной реальности в 3D.
Новую функцию Google показал на конференции разработчиков в мае. Теперь в Twitter компании появились несколько роликов, которые показывают, как это работает. -0-
It's AR of the tiger!— Google (@Google) 31 мая 2019 г.
If you've got an AR-enabled phone, you can now bring select animals right into your space for a safari (or safe snuggle) with Search. pic.twitter.com/kWpudETgeq
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