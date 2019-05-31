Hyundai разработала двухэтажный электробус

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженеры компании последние 18 месяцев занимались разработкой двухпалубного электрического пассажирского автобуса, пишет издание Electrek .

Hyundai решила сконцентрироваться на снижении выбросов вредных газов в атмосферу и разработала электробус, который способен на одном заряде батареи преодолевать расстояние в 300 километров. Транспортное средство оснащено батареями с водяным охлаждением мощностью 384 кВт. ч. На полную зарядку потребуется 72 минуты.

Длина электрического автобуса от Hyundai почти 13 метров, а в высоту он почти четыре. В салоне с комфортом разместятся 70 пассажиров, а также предусмотрено два места для инвалидов-колясочников. Производитель транспорта из Южной Кореи внедрил в рулевое управление автобуса несколько своих инновационных разработок: система задних колес синхронизирована с рулевым управлением передней оси, что позволит электробусу иметь высокие характеристики на поворотах.

Помимо всего прочего, в транспорт будущего интегрированы системы, контролирующие движение транспорта: Vehicle Dynamic Control — оптимизирует положение транспортного средства на дороге, Forward Collision-Avoidance Assist — отслеживает состояние дорожного движения при помощи фронтальной камеры, а Lane Keeping Assist помогает водителю избежать съезда на встречную полосу дороги.

Пока неизвестно, когда начнется коммерческое производства двухэтажных электробусов, однако, вероятнее всего, на магистрали Южной Кореи такой транспорт выедет очень скоро. -0-